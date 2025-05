Si bien ya pasaron dos días del partido entre Universitario de Deportes e Independiente del Valle, en tienda crema aún sigue viva la indignación por la acción anulada en los minutos de descuentos, la cual derivó en el gol de José Carabalí que les hubiera dado el triunfo. En medio de esto, desde el cuadro ecuatoriano dieron a conocer su postura sobre la jugada y seguramente no caerá nada bien en Ate.

Sucede que, en una reciente entrevista a propósito del 1-1 en el Estadio Monumental, Claudio Spinelli, delantero de Independiente del Valle, dio su opinión sobre lo sucedido y consideró que el línea, quien es el que anula la acción, tomó la decisión correcta. Según el delantero, vio un video en donde queda demostrado que el balón traspasa la línea y sí sale de la cancha.

“Vimos por el video que la pelota salió claramente. Luego, a mí no me cobraron un penal, pero son errores que pasan, no es grave”, sostuvo el argentino, haciendo hincapié en una jugada en donde considera que no le cobraron un penal.

En esa misma línea, Spinelli respaldó el trabajo del árbitro brasileño Paulo César Zanovelli y sus asistentes, afirmando que estuvieron a la altura de un partido de Copa Libertadores. “Los árbitros hicieron un buen partido. Capaz que en esas dos cosas nos perjudicaron, pero estuvieron a la altura”, agregó.

Claudio Spinelli le marcó a Universitario en el Estadio Monumental. (Foto: Getty Images)

Hay que remarcar que en Universitario consideran que la pelota no salió en el momento en que Gabriel Costa ejecuta el saque de esquina, por lo que la decisión de levantar el banderín no fue la correcta. A través de Jean Ferrari, administrador del club, los merengues confirmaron que ya presentaron un reclamo formal ante la CONMEBOL.

Respecto el empate en Lima, el atacante de 27 años valoró el punto que de llevaron a Ecuador en condición de visitantes, pues eso los mantiene en la pelea por seguir vivos en la Copa Libertadores. “Fue un partido muy parejo que lo pudo haber ganado cualquiera. Conseguimos un punto importante como visitantes”, señaló.

Finalmente, Claudio Spinelli afirmó que el plantel de Independencia del Valle está unido y mentalizado en conseguir el objetivo de pasar de ronda, pero es consciente que todo se definirá en la recta final de la fase de grupos. “El grupo está muy duro. Creo que todo se va a definir en la última fecha”, finalizó. Ojo, IDV visitará en la próxima jornada a River Plate en Buenos Aires.

Con este resultados, la ‘U’ quedó último del Grupo B con cuatro puntos, producto de un triunfo, un empate y dos derrotas, además de dos goles a favor y tres en contra. Los cremas están a solo un punto del segundo lugar –plaza ocupada por Independiente del Valle–, ubicación que da el pase a octavos de final. La próxima semana recibirán a Barcelona SC y ahora sí no hay margen de error: solo les sirve ganar.

Universitario marcha último en el Grupo B de la Copa Libertadores 2025. (Foto: Universitario)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de empatar por 1-1 con Independiente del Valle por la Copa Libertadores, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Alianza Atlético, en el compromiso correspondiente a la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 11 de mayo desde las 6:30 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de GOLPERU, señal disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

