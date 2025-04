¿Fue un gol legítimo? La histórica victoria de Universitario de Deportes en tierras ecuatorianas sigue dando que hablar. Tras el 1-0 conseguido frente a Barcelona SC por la tercera fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2025, la Conmebol compartió en sus redes sociales el audio oficial de la revisión del VAR que validó el gol de Edison Flores. La jugada, que generó dudas en su momento por un posible contacto con la mano, fue cuidadosamente analizada por los árbitros encargados del videoarbitraje, quienes finalmente decidieron convalidar el tanto, permitiendo así que el equipo ‘Crema’ sumara sus primeros tres puntos en el torneo de clubes más importante del continente.

Apenas un día después del encuentro, el máximo ente del fútbol sudamericano difundió el video oficial de la revisión del VAR, donde se escucha el análisis técnico de la jugada. La acción que desencadenó el gol fue revisada minuciosamente, ya que el balón impactó en el brazo de Andy Polo tras un rebote en un defensor rival. Esta situación generó incertidumbre entre los hinchas e incluso entre los comentaristas, pero el VAR fue claro en su interpretación y explicó por qué la acción no constituía una infracción.

“En el minuto 31, un atacante de casaca ‘crema’ convierte un gol. En la fase de ataque, un compañero del atacante intenta realizar un centro y el balón rebota en el defensor de casaca ‘amarilla’ y accidentalmente toca su brazo que se encontraba en una posición justificable y natural para la acción que realiza”, se explica en la introducción del audio. Este detalle fue clave para que los árbitros determinaran que la mano no era sancionable y, por tanto, no invalidaba la jugada que terminó en gol.

La revisión continúa: “Inmediatamente pasa el balón a otro atacante, quien realiza un centro hacia el área y su compañero marca un gol de cabeza. El árbitro observa la acción y concede el gol. El VAR en su chequeo protocolar, utilizando ángulos, velocidades y las consideraciones correctas, logra identificar que efectivamente toca en el brazo y no es sancionable, por lo que confirman la decisión de campo: gol”. Esta explicación fue acompañada de imágenes que reforzaban la justificación.

Uno de los puntos que también aclararon en el informe es que no se trató de una “mano de inmediatez”, lo que sí habría invalidado el gol. “Es importante aclarar que no es una situación de mano de inmediatez, como indica la norma, ya que, para configurarse como infracción de inmediatez, el jugador que marca el gol debe ser el mismo que toca el balón con la mano, lo cual no es el caso”, precisaron en el video.

Durante la revisión interna del VAR, se escuchan fragmentos del análisis de los árbitros. “Limpio, rebota por el rival”, dice uno. Otro agrega: “Mano accidental, por el delantero, por el delantero”, y repite: “Sí, mano accidental. Mano accidental. Gol”. Estos mensajes resumen cómo los jueces interpretaron que la mano no fue deliberada ni relevante para invalidar la acción posterior, que concluyó con el tanto del ‘Orejas’.

Más adelante, los jueces piden observar la jugada desde distintos ángulos. “Vamos a chequear esa última acción. Vamos todos a ver todo en la APP, ahí. A partir de este momento deja seguir. Está habilitado. Dame de frente, por favor. Mira esta. Sí, correcto. Esta es la orbital”, dicen mientras avanzan con la verificación, confirmando que no hubo un movimiento antinatural del brazo de Polo gracias a las imágenes.

Finalmente, se escucha la conclusión del análisis técnico: “El jugador tiene pegado al cuerpo la mano, el balón viene del piso para arriba y le pega en el brazo. Una mano que no amplía el volumen del cuerpo. Para mí, una mano no sancionable. Deja seguir. Están todos habilitados. Cabeza y gol. Gol confirmado. Gol confirmado”. Con esa determinación, el VAR cerró el chequeo y comunicó al árbitro principal que sí era gol.

Con esta publicación, Conmebol no solo buscó dar transparencia al procedimiento arbitral, sino también reforzar el mensaje de que el uso del VAR responde a criterios claros y objetivos. Universitario de Deportes, mientras tanto, celebra no solo los tres puntos obtenidos en Guayaquil ante Barcelona SC, sino también la validación oficial de un gol que podría ser clave en su camino dentro del Grupo B de la Copa Libertadores.

Universitario sumó sus primeros tres puntos en la Copa Libertadores 2025 tras vencer por 1-0 a Barcelona SC, con gol de Edison Flores (Foto: @Universitario).

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario?

Luego de vencer 1-0 a Barcelona SC, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a UTC, por la décima jornada del Torneo Apertura 2025 de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para el domingo 27 abril, a partir de las 6:00 de la tarde (hora peruana) y se disputará en el Estadio Monumental de Ate.

En cuanto a la transmisión, esta quedará a cargo de GOLPERU, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguirlo en Depor.

TE PUEDE INTERESAR