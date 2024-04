Universitario de Deportes perdió una oportunidad de oro al caer por 3-1 ante Botafogo, por la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024. ¿El motivo? De haber ganado, se colocaba en el primer lugar de la tabla de posiciones del Grupo D y, con ello, estaría más cerca de conseguir la clasificación a los octavos de final del certamen. Sin embargo, el equipo aún depende de sí mismo para lograr ese objetivo, pues los integrantes de esta serie están separados solo por un punto de diferencia. Eso sí, hubo errores, los cuales no deberán seguir cometiendo, si quieren continuar en el torneo internacional.

Así lo entendió Aldo Corzo, quien fue titular a lo largo de todo el compromiso disputado en el Olímpico Nilton Santos. A su salida del recinto deportivo, el defensa nacional aseguró que “la idea es ir partido tras partido, primero es el domingo que hay que ganar y en la Copa quedan tres partidos, tenemos dos de local así que estamos con fe, fuertes y sabemos que vamos a hacer bien las cosas”.

Asimismo, en diálogo con Radio Ovación fue claro al mencionar los puntos que deberán corregir de cara a la agenda de partidos que se avecinan. “No fue el mejor partido. No jugamos bien, tratamos de hacer un buen compromiso, pero no lo logramos en ningún momento, más allá de los factores de la cancha o lo que sea, uno tiene que ver cómo resuelve, así que no hay excusa de nada”, precisó.

Eso sí, pese a esta dura derrota (que rompe su racha de 25 partidos invictos en los últimos 252 días), Corzo manifestó que “igual estamos fuertes, es un golpe, duele perder un partido después de 9 meses, pero hay que pensar en lo que viene”. Cabe señalar que a Universitario le quedan dos encuentros más de local en la Libertadores, primero ante Junior de Barranquilla (por la fecha 4) y luego ante Botafogo (por la fecha 5).

La palabra del DT

Al término del cotejo ante Botafogo, el técnico merengue, Fabián Bustos, dio una conferencia de prensa y se refirió a la derrota que sufrió el equipo en el Olímpico Nilton Santos. “No estábamos finos, la cancha estaba muy complicada, no es excusa pero es muy difícil porque es muy rápida, es sintética y es otro fútbol jugar en canchas como estas pero no es una excusa”, sostuvo el entrenador.

Asimismo, hizo un análisis de lo ocurrido en el campo de juego. “En el primer tiempo ellos tuvieron la posesión, nosotros algunas aproximaciones, no tuvimos sobresaltos en el primer tiempo, no nos crearon claras claras, no recuerdo ninguna. En el segundo tiempo arrancamos muy mal, desconcentrados, varios errores seguidos que desembocan en los goles de ellos y se hizo cuesta arriba”, declaró.

Lo que se le viene a Universitario

El próximo partido de Universitario será ante Comerciantes Unidos en el Monumental, por la jornada 13 del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1. Este compromiso está programado para jugarse el domingo 28 de abril desde las 8:00 p.m. (hora peruana y colombiana). El duelo se podrá ver a través de las señal de GOLPERU.

Posteriormente, por la fecha 14 del Torneo Apertura, el cuadro merengue visitará a ADT en el estadio Unión Tarma. Este duelo está pactado para jugarse el viernes 3 de mayo desde las 3:0 de la tarde (hora peruana) y será transmitido por la señal de Liga 1 MAX, por DirecTV, Claro TV y Best Cable.





