Este martes, Universitario de Deportes recibirá a Junior de Barranquilla, por la cuarta fecha de la fase de grupos en la Copa Libertadores 2024. El cuadro ‘cafetero’ se mantiene como líder de la serie, pero los merengues están a solo un punto de alcanzarlos, por lo que será un partido crucial para ambos, donde sí o sí están obligados a ganar. Pensando en esta exigencia, el equipo visitante optó por viajar a Lima este lunes por la tarde, llegando a suelo peruano hace pocos minutos.

De acuerdo con Fútbol en América, el equipo colombiano llegó a Lima, para descansar en suelo nacional y quedar listos para el choque contra los merengues, el cual se llevará a cabo este martes 7 de mayo desde las 9:00 p.m. en el estadio Monumental de Ate. Dicho cotejo será transmitido por ESPN y también a través de su plataforma de streaming STAR Plus.

Arturo Reyes viajó con 23 jugadores, aunque sin la presencia de Luis González, ya que el futbolista no cuenta con permiso para entrar al Perú. Entre los citados se encuentran el defensor Brayan Ceballos, los volantes Jhon Vélez, Carlos Cantillo, Léider Berrío, el extremo Johan Bocanegra y el delantero Andrés Steven Rodríguez, quienes no estuvieron en el último duelo ante Millonarios.

La nómina la completan Santiago Mele, Jefferson Martínez, Walmer Pacheco, Edwin Herrera, Gabriel Fuentes, Howell Mena, Jermain Peña, Emanuel Olivera, Homer Martínez, Didier Moreno, Víctor Cantillo, José Enamorado, Roberto Hinojosa, Brayan Castrillón, Yimmi Chará, Carlos Bacca y Marco Pérez.

¿Cómo llega Junior ante Universitario?

En el caso de Junior, el elenco colombiano llega a este partido, tras ganar por 2-1 a Millonarios en la etapa final del Apertura. Los barranquilleros se ubican primeros en el Grupo A de esta ronda, luego de quedar en el séptimo puesto de la fase regular con 29 puntos. En la Copa empató 1-1 frente a Liga de Quito, su segunda igualdad en lo que va del certamen continental.

Gracias a este resultado, los ‘cafeteros’ acumulan cinco puntos en la tabla y se mantienen firmes como posibles candidatos a los octavos. No obstante, el duelo con los cremas determinará si continúan en la cima o si bajan al segundo lugar. Restaría también ver el cómo concluye el choque de Botafogo y los ecuatorianos, partido que se jugará el miércoles 8 de mayo.

¿En qué canal ver Universitario vs. Junior?

El partido entre Universitario vs. Junior se disputará en el estadio Monumental de Ate y será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de ESPN, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Star Plus. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Junior?

El partido entre Universitario vs. Junior está programado para este martes 7 de mayo desde las 9:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 11:00 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 10:00 p.m., en México a las 8:00 p.m., mientras que en España a las 4:00 a.m. del jueves.





