Universitario de Deportes disputará la fase de grupos de la Copa Libertadores en el grupo B, junto a River Plate de Argentina, Independiente del Valle y Barcelona SC de Ecuador. Un grupo duro donde los cremas buscarán estar a la altura, y que tiene como cabeza de serie al ‘Millonario’, que debe confirmar su favoritismo. Al respecto, Guido Glait causó revuelo en las últimas horas en las redes sociales debido a su eufórica celebración en el sorteo en vivo, cuando mostraron el bolillero con el nombre de los cremas y que iba al grupo de River Plate.

Juntando sus manos y mirando al cielo, Guido Glait esperó que abrieran la bolilla del actual bicampeón peruano para posteriormente estallar de emoción. “¡Vamos!, ¡Vamos!”, gritó golpeando la mesa causando la sorpresa de los demás panelistas, quienes se mostraron menos expresivos.

“River comenzó ganando la Copa Libertadores” comentaron sus compañeros en la mesa y Guido Glait respondió que es el “aura del ‘Muñeco” (Marcelo Gallardo) el hecho que le tocara un rival, en el papel, más accesible a comparación de otros equipos. El conductor del programa, en ese momento, llamó al equipo de Fabián Bustos: “Los cremosos de Lima”.

Sin embargo, minutos después Guido Glait lamentó haber celebrado tanto que Universitario sea rival del equipo de Marcelo Gallardo. “Yo había dicho que no me gustaba los viajes largos, River tiene tres, no es una papa por la incomodidad de los viajes, dame un uruguayo, dame un paraguayo, estoy marcando la contracara”, argumentó.

Fixture de Universitario en abril:

Universitario vs. River Plate (Lima)

Alianza Lima vs. Universitario (Lima)

Independiente del Valle vs. Universitario (Quito)

Universitario vs. Melgar (Lima)

Binacional vs. Universitario (Juliaca)

Universitario vs. UTC (Lima)

Barcelona vs. Universitario (Guayaquil)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de conocer a sus rivales en fase de grupos de la Copa Libertadores, Universitario volverá a tener actividad dentro de un par de semanas cuando reciba a Sport Huancayo –el campeonato entrará en un parón por los partidos de la Selección Peruana en Eliminatorias 2026–, por la sexta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para el viernes 28 de marzo desde la 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental de Ate.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de GOLPERÚ, canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como MovistarTV, además de su versión de streaming en las plataformas de MovistarPlay. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

✔️🗒️ ¡Confirmados nuestros rivales para la fase de grupos de la @Libertadores 2025! ⚽️



🇪🇨 Independiente del Valle

🇵🇪 Universitario

🇪🇨 Barcelona #VamosRiver 🤍❤️🤍 pic.twitter.com/figJyxWNNV — River Plate (@RiverPlate) March 18, 2025

TE PUEDE INTERESAR