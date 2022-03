Universitario de Deportes cayó (1-0) ante Barcelona SC, en el cierre de la llave de la segunda fase de la Copa Libertadores 2022. Si bien el resultado no fue favorable para el equipo, los hinchas cremas jamás dejaron de alentar y de apoyar a los jugadores en el Estadio Nacional. Incluso, uno de ellos llegó a ingresar al gramado de juego, para estar cerca de uno de sus ídolos.

Si bien esto generó que los policías inmediatamente trataran de impedir que el hincha se acerca a los jugadores, fue el técnico crema, Álvaro Gutiérrez, quien ayudó al joven para que pueda acceder a uno de los futbolistas: José Carvallo. Y es que nada mejor al término de un partido que quedarse con la camiseta del guardameta.

Por eso, al ver los intentos del aficionado, Carvallo no dudó en entregarle su prenda y así regalarle un gran recuerdo, más allá del resultado final del cotejo (se despidieron de la Copa Libertadores). Un punto a tener en cuenta es que, aunque no se quedaron con el marcador a favor, toda la hinchada que fue al Nacional no dejó de aplaudir y alentar, ahora con la meta puesta en el campeonato nacional.

Universitario ya piensa en la Liga 1

Universitario de Deportes, tras el partido ante Barcelona SC, tendrá que volver a poner sus ojos sobre la Liga 1 2022. El pasado fin de semana consiguieron una importante victoria ante la César Vallejo (3-0) que les permitió volver a colocarse en la parte alta de la tabla de posiciones: ya registran nueve puntos.

El próximo reto de los cremas en el campeonato nacional será ante Deportivo Municipal. Los dirigidos por Álvaro Gutiérrez chocarán ante los ediles, que arrancaron con todo el campeonato. El partido se desarrollará el sábado 5 de marzo a las 3:00 p.m. en el Estadio Iván Elías Moreno.

Por su parte, Barcelona recibirá en Guayaquil a Independiente del Valle este sábado por la Serie A de Ecuador. Los astilleros son segundos tras las dos primeras fechas y esperan poder sumar de a tres para superar a Emelec, primero del campeonato.





