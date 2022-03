A casi tres semanas de disputarse las fechas finales de las Eliminatorias Qatar 2022, Yoshimar Yotún aún no ha decidido su futuro. La situación preocupa en la Videna de San Luis, por lo que Ricardo Gareca ha organizado más de un amistoso citando a sparrings, con la única intención de que el volante no pierda ritmo de competencia. Y es que su presencia es de vital importancia en el plantel de la Selección Peruana. Eso lo saben muy bien los diversos equipos que lo siguen muy de cerca, pero que todavía no han podido convencerlo para que estampe su firma.

Desde que el 14 de diciembre del 2021, Cruz Azul de la Liga MX anunció la no continuidad de ‘Yoshi’, el futbolista de 31 años ha sido vinculado con varios equipos y ligas alrededor del mundo. Lo que queda claro es que ofertas no le faltan, pero que se está tomando el tiempo que el considera necesario para elegir donde continuar su carrera por un tema particular, vinculado a lo económico.

Asia, Europa o América

Hace unos días se dio a conocer que Yotún tendría todo listo para mudarse a la Qatar Stars League, la máxima competencia del país que organizará la próxima Copa del Mundo. Sin embargo, las negociaciones quedaron en ‘stand-by’, porque llegó una jugosa oferta desde el balompié griego. Eso fue lo último que se supo sobre su futuro, en cuestión de ofertas que se dieron a conocer dentro de su entorno.

Desde el fútbol árabe también llegó una buena propuesta. Ahí, actualmente militan André Carrillo (Al-Hilal) y Christian Cueva (Al-Fateh), quienes vienen dejando en alto el nombre de nuestro país. ¿El club? Se supo que era uno de los más importantes de la Pro League de Arabia Saudita, de los que pelean los primeros lugares.

'Yoshi' trabaja con el cuerpo técnico de la blanquirroja con el objetivo de no perder ritmo y llegar en gran nivel al cierre de las Eliminatorias.

En nuestro continente también maneja algunas opciones, especialmente provenientes desde la MLS. Esto quedó evidenciado después de que su nombre fuese inscrito en la MLS Allocation 2022. El principal interesado había sido Orlando City, su exequipo, pero finalmente no trascendió más y el campeonato estadounidense ya está en juego, a la espera de que quizás pueda llegar una nueva propuesta hacia él.

La Liga 1 no se quedó atrás. La Universidad San Martín le presentó una propuesta formal al jugador. El club de Santa Anita buscaba tenerlo en sus filas hasta junio, fecha en la que se abren los libros de pases en varias ligas importantes. Desde Sporting Cristal, una institución muy querida para el zurdo, Christofer Gonzáles afirmó que en el cuadro celeste tendrá las puertas abiertas para él, pero se espera que ‘Yoshi’ recién vuelva para terminar su ciclo como futbolista.

La opinión de su primer DT

Rafael Castillo fue el entrenador que hizo debutar a Yoshimar Yotún en Primera División con la camiseta del José Gálvez de Chimbote, tras ser cedido a préstamo por Sporting Cristal. Por ello, su palabra es más que importante cuando se habla del ‘chalaco’. Depor conversó con el experimentado estratega nacional, quien habló sobre la actualidad del volante de la ‘Sele’, que probablemente hoy no se encuentre en el equipo titular del ‘Tigre’.

“A estas alturas de su carrera tiene que pensar dónde se va sentir bien él y su familia. También prima mucho el aspecto económico. No estamos hablando de Yotún con 20 años. Todo suma. Todavía tiene varios años para seguir jugando afuera. Lo bueno es que se trata de un jugador que normalmente no tiene lesiones”, señaló ‘Rafo’.

Yoshimar Yotún debutó el 2008 con la camiseta de José Gálvez. (Foto: Agencias)

Sobre la posibilidad de que el volante llegue al fútbol asiático, Castillo afirmó lo siguiente: “Antes se hablaba mucho de que el fútbol de Qatar o Arabia Saudita no eran competitivos. Hoy también se menciona un poco de eso. Pese a ello, nuestra realidad dice otra cosa. Dos de los mejores jugadores de Perú (André Carrillo y Christian Cueva) juegan en el fútbol saudí. Al final depende mucho del jugador, no importa donde esté”.

El último baile de ‘Yoshi’

“Estoy tranquilo. Viendo cosas, decidiendo lo mejor para mí y para mi futuro”, fueron las primeras palabras de ‘Yoshi’ tras no declarar nada en este tiempo sobre su futuro. A través de sus declaraciones y por lo que este medio pudo indagar, su prioridad es un contrato a largo plazo, que le permita finalizar su etapa en el extranjero, la cual lleva más de siete años de manera ininterrumpida.

A casi un mes de cumplir 32 años, Yoshimar Yotún tiene claro que esta podría ser su última oportunidad de cerrar un gran contrato, que sea beneficioso en lo económico y deportivo. Así pues, pese a que los hinchas se inquietan por no conocer dónde jugará, él medita su decisión con la misma serenidad que muestra en el campo de juego, con esa paciencia para decidir correctamente y darle otra alegría a la blanquirroja.





