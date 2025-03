A pocos instantes de conocer los grupos de la Copa Libertadores, muchos están a la expectativa por saber si se podrá dar el choque entre Universitario de Deportes y Alianza Lima en la primera etapa del torneo continental. Sabiendo que esto puede ser una realidad, Jean Ferrari habló sobre dicha posibilidad, comentándolo como un beneficio para la fiesta que significa el fútbol en nuestro país. Pero no solo eso, si no también dejó muy en claro que la ‘U’ no se distraerá en ninguno de los dos torneos, por el contrario estarán buscando los dos objetivos principales que tienen para este 2025.

Después de dos años exitosos, en donde se proclamaron bicampeones en su centenario, Universitario de Deportes ya está preparado para lo que será uno de los retos que le tocará afrontar, la Copa Libertadores. A víspera de conocer a sus rivales, el administrados ‘crema’, Jean Ferrari se tomó el tiempo de responder a las consultas de los medios de comunicación que están en Paraguay, donde se realizará dicho sorteo. Ahí comentó las expectativas que tiene sobre la Libertadores.

“Bueno, venimos con mucha ilusión, como todo inicio de torneo y más aún siendo el torneo más importante de Sudamérica, así que bueno, estamos entusiasmados de que nos puedan tocar los mejores. La verdad que nosotros no queremos entrar en especulaciones, queremos enfrentarnos a los mejores y poder demostrar lo que venimos haciendo ya en estos dos años consecutivos donde hemos salido campeones en nuestro país, en Perú.”, comentó a Bolavip.

Jean Ferrari habla sobre un posible duelo frente a Alianza Lima.

En lo que respecta a los objetivos que se ha trazado para dicho torneo internacional, el dirigente mencionó: “El objetivo es pasar la primera fase e ir paso a paso. Acá nosotros no podemos adelantarnos a nada porque sabemos lo que es Copa Libertadores, sabemos el nivel de competencia que es, así que estamos preparados para afrontar dificultades de alto nivel y esperemos pues que podamos ir consiguiendo los objetivos trazados. Inicialmente el pasar la primera fase.”

Pero así como tienen que dar la talla en Copa Libertadores, también tienen otro objetivo en mente y es el de demostrar su poderío de manera consecutiva en la Liga 1 2025, donde aspiran al tricampeonato, por lo que aseguró que no se distraerán en ninguno de ellos. “En Universitario no se puede descuidar nada, apuntamos siempre a ser los mejores y tenemos que saber jugar en paralelo ambos torneos, tanto el campeonato local donde apuntamos a ser tricampeones y bueno Copa Libertadores con este objetivo de inicialmente pasar la primera fase.”, agregó.

En esta fase de grupos existe la posibilidad de que Universitario de Deportes encuentre a Alianza Lima como uno de sus rivales a vencer, pues los dos, así como Sporting Cristal, se ubican en bolilleros distintos. Situación similar a la que viven dos equipos paraguayos que también se catalogan como clásicos, por lo que Ferrari afirmó que le gustaría vivir un partido así de atractivo en un duelo internacional.

“Sería lindo y lindo no solamente por el hecho del enfrentamiento como tal, porque es un clásico, porque genera expectativa, hay mucho de morbo también de por medio, sino porque también el hecho de que se jueguen clásicos por Copa Libertadores es muy atractivo. Tiene la posibilidad también de que, en Paraguay, se pueda jugar un Cerro Porteño Olimpia, así que en Perú está la posibilidad también de que se pueda jugar un Alianza.”, expresó.

Finalmente, en lo que respecta a fichajes, se le consultó sobre la posibilidad de un nuevo acercamiento con Raúl Ruidiaz, pero una vez más fue tajante respecto a dicho tema y cerró la entrevista diciendo: “Las posibilidades se terminaron porque tenemos ya el plantel cerrado, así que más adelante no lo sabemos este fútbol, así que nunca se cierra la puerta al 100%.”

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de conocer a sus rivales en fase de grupos de la Copa Libertadores, Universitario volverá a tener actividad dentro de un par de semanas cuando reciba a Sport Huancayo –el campeonato entrará en un parón por los partidos de la Selección Peruana en Eliminatorias 2026–, por la sexta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para el viernes 28 de marzo desde la 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental de Ate.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de GOLPERÚ, canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como MovistarTV, además de su versión de streaming en las plataformas de MovistarPlay. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.





