Universitario de Deportes sigue sin encontrar un rumbo fijo, tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores. En esta segunda competición sumó el pasado miércoles su segunda derrota a manos de Defensa y Justicia en Argentina. El resultado (3-0) fue contundente para el equipo de Florencio Varela, que fue superior de principio a fin, para un dolor de cabeza de todos los hinchas cremas que ven sin norte al equipo de Comizzo.

Tras el pitazo final, el jugador elegido para la conferencia de prensa de la ‘U’ fue José Carvallo. El guardameta reconoció la superioridad de los dirigidos por Sebastián Beccacece en la segunda jornada del torneo.

“Defensa y Justicia juega muy bien por las bandas y hacía daño con mucha gente en ataque. Pienso que con el 1-0, todo estaba muy parejo, pero ya con el segundo gol, ellos se acomodaron mucho mejor en la cancha y nos complicaron. No hay que justificarse. Ellos hicieron un buen partido y nos ganó bien. Simplemente eso”, enfatizó el portero, quien se concentra ahora para volver al triunfo en la Liga 1.

El también capitán fue consultado sobre el factor físico del equipo merengue, ya que durante los últimos trece días han disputado cuatro partidos con equipos importantes tanto en el torneo local como en la Copa.

“El desgaste fue para ambos porque ellos también jugaron domingo. Solo jugaron mejor que nosotros. Hay cosas por mejorar y tenemos que ganar este fin de semana en la liga local (ante Alianza Atlético). Hay que pensar en lo que viene”, argumentó el ‘1′ de la ‘U’.

La presente actuación de Universitario en el torneo continental ratifica el historial del los clubes peruanos en dicho certamen internacional durante los últimos once años, a la espera de que Sporting Cristal pueda conseguir un mejor resultado este jueves contra Racing Club.

“Yo no quiero hablar del pasado porque venimos con la ilusión a jugar la Copa, lamentablemente no se han dado los resultados, pero no conozco otro camino que levantar la cabeza, seguir trabajando y pensar en el siguiente partido”, zanjó en cuanto al presente del equipo estudiantil.





