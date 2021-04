Pedro Aquino se ha convertido en uno de los fichajes más importantes del Club América durante la presente temporada. Su grandes actuaciones con el equipo dirigido por Santiago Solari le ha permitido revalorizarse en el mercado y estar en la órbita de los principales clubes del mundo. Esto lo tiene claro el jugador de la Selección Peruana, quien sabe que el conjunto azteca será su mejor vitrina para llegar al balompié europeo, uno de sus más grandes anhelos.

“Estoy muy seguro de que el América es el trampolín para que uno pueda emigrar a Europa o quizás a seguir creciendo futbolísticamente dentro del América, así que este es el trampolín”, sostuvo en diálogo con el medio mexicano RECORD.

En dicha entrevista, la ‘Roca’ no dejó pasar la oportunidad para deshacerse en elogios para su entrenador en el equipo azul y crema, quien antes pasó por el banquillo del Real Madrid.

“Solari es un buen director técnico, siempre me han tocado directores técnicos como Nacho Ambriz, que fue una de las personas que siempre me brindó su apoyo y la confianza. No hay ninguna comparación porque cada uno tiene su estilo de trabajar y de juego, y ahorita que yo estoy en el América, veo que es un capo lo que hace el profesor Solari”, explicó el mediocampista de la Selección Peruana, que se encuentra en la lista preliminar para la Copa América.

Por otro lado, aunque el último fin de semana se terminó una racha de ocho partidos sin perder para el América, el exSporting Cristal resaltó la gran campaña del equipo durante el Torneo Guard1anes 2021, a la espera de poder consolidarse de la misma forma en la Liguilla MX.

“Es un trabajo en equipo, venimos haciendo las cosas bien, somos once y todos tratamos de hacer las cosas bien para darle competencia a la gente que está jugando. Todo esto viene del cuerpo técnico, no me siento el mejor volante de la Liga MX”, indicó. Ahora, el último partido de las ‘Águilas’ en el Torneo Clausura será este domingo frente a Pumas, que sea otro buen duelo de para de nuestro compatriota.





