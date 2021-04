Hay dos escenarios que preocupan al hincha de Universitario de Deportes: el presente del equipo en la Liga 1 (empataron con Melgar y luego cayeron con Sport Huancayo) y, de paso, el grupo que les tocó en Copa Libertadores. Sí, los dirigidos por Ángel Comizzo se medirán ante Palmeiras, Defensa y Justicia y al ganador entre Independiente del Valle y Gremio. Entonces, el capitán José Carvallo salió al frente y le envió un mensaje a la ’12′.

Si bien no dejó de reconocer que la tarea es compleja, el ‘1′ manifestó en GOLPERU que “en la Copa Libertadores enfrentas a los mejores, no nos sorprende la conformación de nuestro grupo. Sé que será fuerte y difícil, pero no imposible. Esto es fútbol y cualquier cosa puede suceder. Iremos con la mayor ilusión de competir”.

No fue lo único que señaló el guardameta de Universitario. “Hace mucho tiempo que los equipos peruanos no compiten en la Copa y eso lo queremos cambiar. Ya tenemos a todos los futbolistas recuperados y gracias a Dios ninguno de gravedad. Tenemos aún días para prepararnos y llegar bien”, expresó.

Y si bien el primer examen en el plano internacional es ante Palmeiras el próximo 21, José Carvallo no dudó en referirse al rival que falta en la llave: “Por la coyuntura sanitaria, preferiríamos no enfrentar a Gremio. Realmente por todo lo que se vive, quisiéramos que pase el equipo ecuatoriano”.

La ‘para’ que hubo en el campeonato (este jueves se miden ante la Universidad San Martín, por la fecha 4 de la Liga 1), fue el escenario ideal para el capitán. “Nos favoreció. Teníamos muchos jugadores contagiados y ahora tenemos más armas para afrontar los partidos. Estamos enfocados ahora en el partido ante San Martín”, sostuvo.

Carvallo, a su vez, indicó que “iremos paso a paso antes de debutar en la Libertadores. Nos quedan siete partidos por jugar, pero tenemos que ganar el que viene y luego veremos el siguiente”.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR