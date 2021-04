El atacante de Ayacucho FC estuvo a punto de abrir el marcador en el compromiso que juegan contra Melgar en el estadio de Villa El Salvador, pero el travesaño se lo negó.

La jugada se dio sobre los 43 minutos del primer tiempo, luego que el atacante de los ‘Zorros’ se encontrara con un balón cerca al área chica del oponente de turno, sacando un potente remate que ya había vencido la resistencia del portero rojinegro, pero que se estrelló en el travesaño y evitó que se rompa el empate.





Melgar vs. Ayacucho FC: la previa

Melgar llega a este partido, luego de conseguir su clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El elenco de Néstor Lorenzo se encuentra motivado y decidido a pelear por encabezar el Grupo A, especialmente, porque solo está a tres puntos y dos goles de lograrlo. Si bien esta victoria inyecta de energías positivas al equipo, una falta por parte de Kevin Quevedo mancha lo realizado por el plantel. El jugador será sancionado por el club, debido al incumplimiento de los protocolos de bioseguridad, antes del arranque del torneo local.

Por su parte, Ayacucho FC ya podrá contar con los elementos que tuvieron que ser separados por el contagio de COVID- 19. Los ‘zorros’ saben que no será un duelo sencillo, ya que el Dominó logró empatar con Universitario en su debut y ganar contra Cantolao por 3-0. Además, llegan a este compromiso con un ajustado empate de 2-2 frente a San Martín, en un duelo donde hubo claros errores arbitrales. “No tuvimos un juego asociativo y no fue lo que esperábamos. Ahora, tenemos partido el lunes, el jueves, todos van a ser complicados, todavía estamos en un proceso de recuperar jugadores y esperamos llegar contra Melgar con todos. Hoy están todos entrenando”, sostuvo Walter Fiori, DT de Ayacucho a GOLPERU.

