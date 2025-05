En un duelo vibrante vivido en el Estadio Monumental de Ate, Universitario de Deportes se quedó con un empate frente a Independiente del Valle por la fecha 4 de la Copa Libertadores. Pero más que un sufrido empate, terminó siendo uno amargo por las circunstancias que se vivieron al finalizar el partido con una polémica jugada que los privó de quedarse con los tres puntos de una posible victoria. Esta situación no fue ajena a los jugadores del cuadro ‘merengue’.

El disgusto de los hinchas se trasladó también a los camerinos, donde los futbolistas de Universitario de Deportes lograron revisar aquella última jugada en donde convirtieron el gol del triunfo pero que fue inmediatamente anulado por el juez principal. Y es que después de un tiro de esquina, la visión del línea indicaría que el balón habría salido del terreno de juego.

Sin embargo, los videos que han circulado en redes, parecería dar a entender que la situación no fue así. Esos clips fueron los que justamente llegaron también a manos de los futbolistas, quienes no dudaron en expresar su disgusto con la prensa que se dio cita en el recinto deportivo.

Universitario de Deportes igualó 1-1 frente a Independiente del Valle por la Copa Libertadores. (Photo by STRINGER / AFP)

Uno de ellos fue Matías di Benedetto que reconoció que si conversaron sobre el gol anulado en los camerinos, al finalizar el partido y se mostró confundido por la ausencia de revisión del VAR. "Sí, sí, la vimos y la verdad que no podemos creer ni siquiera cómo no se revisa, porque realmente si, se puede equivocar, si es humano como todos, pero no entiendo cómo no se revisa, para eso está el VAR“, expresó.

Asimismo, explicó lo que el árbitro les dijo tras el cobro: “En ese momento nosotros le decíamos que no había salido y ellos (IDV) obviamente también decían que había sido falta. Pero falta no, el árbitro dice no es falta porque se choca con el defensor de ellos y no. Dijo, si me confirman que salió, no es gol, pero ni siquiera la va a revisar, la verdad que al ver el video te quedas con bronca porque hubiesen sido tres puntos de oro para nosotros y se nos termina escapando”.

Sin embargo, no justificó que el hecho de que no hayan podido ganar se base solo en dicha polémica arbitral pues tuvieron oportunidades para aprovechar, sobretodo en el primer tiempo, pero que no lograron concretar de mejor manera que hubiera evitado cualquier incomodidad al finalizar el compromiso.

“La verdad que es un sabor amargo, porque creo que más que nada en el primer tiempo fuimos superiores, tuvimos muchas situaciones de gol y nada, la única situación que ellos tuvieron la convirtieron. Después en el segundo tiempo creo que se nos hizo un poco más cuesta arriba, pero sí, un sabor amargo porque más que nada en nuestro momento, en el primer tiempo, no pudimos sacar esa diferencia”, finalizó.

José Carabalí, la figura de Universitario ante IDV en la Copa Libertadores 2025. (Foto: Fernando Sangama / GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de empatar por 1-1 con Independiente del Valle por la Copa Libertadores, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Alianza Atlético, en el compromiso correspondiente a la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 11 de mayo desde las 6:30 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de GOLPERU, señal disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

