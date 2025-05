El último jueves, en el empate por 1-1 entre Universitario de Deportes e Independiente del Valle, la polémica se instaló en el Estadio Monumental. Y es que en una de las jugadas que cerraba el partido, José Carabalí capturó un rebote y marcó el gol del triunfo. Sin embargo, este fue anulado inesperadamente, pues el árbitro brasileño Paulo César Zanovelli se guío del juez de línea para sentenciar la acción, ya que este había levantado el banderín para anunciar que la pelota había salido.

La toma de la transmisión no fue muy clara, dejando la duda de si el balón había traspasado la línea o no. El centro de Gabriel Costa fue muy abierto, dejando la sensación de que el esférico sí había salido. No obstante, en redes sociales se viralizó un video donde aparentemente no ocurre lo que sanciona el línea, instalando la indignación en la hinchada crema.

Este material audiovisual fue compartido por Jean Ferrari, administrador del club, quien dejó un mensaje que grafica toda su molestia por lo sucedido. Para el también exfutbolista, esta situación los terminó perjudicando en una etapa de la Copa Libertadores donde están luchando por clasificar a los octavos de final.

“Es escandaloso, el balón nunca sale, anularon muy mal un gol legítimo. Pareciera que jugamos con otro reglamento, el reclamo ya está en proceso. CONMEBOL, háganse cargo de sus errores”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter).

Jean Ferrari se mostró enojado por el gol anulado a Universitario ante Independiente del Valle. (Foto: Universitario)

Ese no fue el único mensaje de Ferrari, pues anoche también había dejado constancia de lo mortificado que estaba por la situación. “Seguimos en la pelea y el grupo se apretó. El balón nunca sale y nos anulan mal el gol del triunfo. Seguiremos peleando porque nuestra garra está siempre presente. ¡Y dale ‘U’!“, escribió tras el 1-1 en el Monumental.

Más allá de la acción que reclaman en Universitario, lo cierto es que el equipo no hizo su mejor partido en un contexto donde estaban obligados a imponerse a como dé lugar. Independiente del Valle había demostrado en la ida que no era un rival duro como todos pensaban, por lo que seguramente este empate ha generado un malestar en la interna.

Con este resultados, la ‘U’ quedó último del Grupo B con cuatro puntos, producto de un triunfo, un empate y dos derrotas, además de dos goles a favor y tres en contra. Los cremas están a solo un punto del segundo lugar, ubicación que da el pase a octavos de final. La próxima semana recibirán a Barcelona SC y ahora sí no hay margen de error: solo les sirve ganar.

Universitario perdió la oportunidad de colocarse en zona de clasificación en el Grupo B. (Foto: AFP)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de empatar por 1-1 con Independiente del Valle por la Copa Libertadores, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Alianza Atlético, en el compromiso correspondiente a la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 11 de mayo desde las 6:30 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de GOLPERU, señal disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

