Este jueves 14 de agosto, el Estadio Monumental U será el escenario de los octavos de final de la Copa Libertadores entre Universitario de Deportes y Palmeiras de Brasil. Más de 60 mil aficionados vivirán una noche inolvidable y en Ticketmaster Perú queremos que tu ingreso sea ágil, seguro y sin contratiempos.
Horarios clave
- Las puertas del estadio se abrirán a las 4:30 P.M.
- Recomendamos llegar con al menos 2 horas de anticipación, especialmente considerando el tráfico por ser día laborable.
Quentro: tu acceso más seguro
Para una experiencia más segura, elige Quentro (Smart Ticket) como método de entrega al momento de tu compra.
- Su código QR dinámico cambia constatemente, lo que evita uso de entradas duplicadas, robadas o anuladas.
- Además, recibirás notificaciones en tiempo real con información útil sobre el evento.
Prepara tu ticket digital
- Tu ticket digital estará disponible 72 horas antes del partido.
- Ten lista tu entrada digital (e-ticket o Quentro) y tu documento de identidad antes de llegar al punto de control.
- Si tienes algún inconveniente, contacta a Fan Support en help.ticketmaster.pe o solicita asistencia al personal de Ticketmaster en puerta.
Documentos válidos para el ingreso
- Las entradas son nominadas y personales, deben incluir tu nombre y DNI.
- Documentos válidos: DNI, Pasaporte, Carnet de Extranjería o Permiso Temporal de Permanencia (PTP).
- No se aceptarán: C4, brevete, DNI en captura de pantalla u otros documentos no oficiales.