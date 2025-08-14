Universitario vuelve a verse las caras con Palmeiras tras su último cruce en la Libertadores 2021. En aquella edición, el 'Verdao' ganó los dos encuentros con goleada incluida en Brasil (3-2 en Lima y 6-0 en Sao Paulo).
Este jueves 14 de agosto, el Estadio Monumental U será el escenario de los octavos de final de la Copa Libertadores entre de Brasil. Más de 60 mil aficionados vivirán una noche inolvidable y en Ticketmaster Perú queremos que tu ingreso sea ágil, seguro y sin contratiempos.

Horarios clave

  • Las puertas del estadio se abrirán a las 4:30 P.M.
  • Recomendamos llegar con al menos 2 horas de anticipación, especialmente considerando el tráfico por ser día laborable.

Quentro: tu acceso más seguro

Para una experiencia más segura, elige Quentro (Smart Ticket) como método de entrega al momento de tu compra.

  • Su código QR dinámico cambia constatemente, lo que evita uso de entradas duplicadas, robadas o anuladas.
  • Además, recibirás notificaciones en tiempo real con información útil sobre el evento.

Prepara tu ticket digital

  • Tu ticket digital estará disponible 72 horas antes del partido.
  • Ten lista tu entrada digital (e-ticket o Quentro) y tu documento de identidad antes de llegar al punto de control.
  • Si tienes algún inconveniente, contacta a Fan Support en help.ticketmaster.pe o solicita asistencia al personal de Ticketmaster en puerta.

Documentos válidos para el ingreso

  • Las entradas son nominadas y personales, deben incluir tu nombre y DNI.
  • Documentos válidos: DNI, Pasaporte, Carnet de Extranjería o Permiso Temporal de Permanencia (PTP).
  • No se aceptarán: C4, brevete, DNI en captura de pantalla u otros documentos no oficiales.

