Williams Riveros llegó en 2023 sin bombos, ni platillos, pero supo cómo ganarse el respeto de la hinchada de Universitario de Deportes a base de entrega dentro del campo de juego, convirtiéndose en pieza fundamental de la línea defensiva del entonces equipo dirigido por Jorge Fossati y una de las claves del campeonato nacional obtenido por los merengues en la temporada pasada. Si bien el zaguero paraguayo llegó a la ciudad capital con perfil bajo, el mundo del fútbol no tardó mucho para encontrarle un apodo que parece calzarle como anillo al dedo.

“No sé de dónde salió, la verdad. De la nada, mis compañeros me comenzaron a decir ‘Jerarquía’ y no sabía por qué. Después, vi que en redes sociales me decían así. La verdad, a mí no me molesta, pero tampoco voy a a decir que me encanta. Si a la gente le gusta, bienvenido sea”, sostuvo el zaguero paraguayo en diálogo con CONMEBOL Libertadores.

Williams Riveros es uno de los futbolistas que más minutos ha sumado con Universitario de Deportes en las últimas dos temporadas (incluso, ha disputado los 90 minutos de los 14 jugos oficiales de este año, sin contar que también jugó los 90 en la Noche Crema).

Por ello, no solo toma valor su rendimiento dentro del campo de juego, sino también el buen estado físico que posee y ha ocasionado que no sufra lesiones a lo largo de 2023 y en lo que va de 2024, a pesar de la seguidilla de partidos que tiene que afrontar el campeón del fútbol peruano, tanto en Liga 1 Te Apuesto, como en Copa Libertadores.

¿Cuándo juega Universitario vs. Botafogo?

Luego de vencer por 2-1 a Unión Comercio (por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto), Universitario de Deportes volverá a tener actividad esta semana, cuando visite a Botafogo por la tercera jornada del Grupo D de la Copa Libertadores 2024.

Dicho compromiso está programado para el miércoles 24 de abril desde las 5:00 p.m., se disputará en el estadio Olímpico Nilton Santos y será transmitido en exclusiva pata toda Latinoamérica a través de la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Movistar y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Star Plus.

Universitario de Deportes no tendrá un duelo sencillo en Río de Janeiro, pues Botafogo registra dos derrotas al hilo en esta fase de grupos de Copa Libertadores y, claro está urgido de una victoria en casa para mantener sus posibilidades intactas de clasificar a los octavos de final.

Es preciso señalar que la ‘U’ llega a este enfrentamiento después de vencer en casa a LDU de Quito (2-1) y empatar en condición de visitante frente a Junior de Barranquilla (1-1), por lo que hay una expectativa importante para que los dirigidos por Fabián Bustos saquen un buen resultado de Brasil.





