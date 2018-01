Universitario de Deportes publicó la lista de buena fe para la Copa Libertadores. Entre los 25 jugadores hay varios rostros nuevos, pero llamó la atención que no aparezcan el de Diego Manicero. ¿Qué pasó?

El volante argentino viene entrenando con el resto de sus compañeros, pero no con la misma intensidad. Manicero, quien fue operado de la rodilla en setiembre, aún tiene que seguir su proceso de rehabilitación. No está al 100%, por eso el comando técnico prefiere no apresurar su reaparición en los campos de juego para evitar que su recuperación se extienda.

Esa es la diferencia con Alberto Quintero, que sí aparece en la lista de buena fe. El panameño tiene una distensión en el muslo posterior izquierdo. Se perderá los dos partidos de la Copa Libertadores, pero volverá a las canchas antes.

Universitario de Deportes entrena, esta mañana, en el Monumental. Pedro Troglio afinó detalles del once que estará en el debut ante Oriente Petrolero por la Copa Libertadores. El equipo crema tiene programado viajar esta noche a Santa Cruz de la Sierra.

