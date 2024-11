El lateral de Universitario, Nelson Cabanillas, vence contrato a fines de 2024 y su continuidad es una incógnita. Según el periodista César Luis Merlo, el futbolista aún no tiene seguro si seguirá en el cuadro crema, pese a que el club ya le presentó una oferta para extender su vínculo. “A esta hora, no está cerca la renovación de Nelson Cabanillas en Universitario. El club le propuso una nueva oferta que contempla extender hasta diciembre de 2026, pero hay diferencias entre las partes. ¿Lo positivo? El diálogo no se encuentra roto”, informó.





Más información...