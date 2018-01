Universitario de Deportes: técnico de Oriente Petrolero advierte de la presión que habrá en el Monumental

Oriente Petrolero sacó un resultadazo en la ida ante Universitario de Deportes que le permite soñar con la clasificación a la siguiente fase de la Copa Libertadores. Pero la tarea no será sencilla, sobre todo porque el técnico de los 'refineros' sabe que se enfrenta a un grande del Perú que puede hacer sentir la localía a través de sus hinchas.

En entrevista con La Cátedra de Radio Nacional, Néstor Claussen señaló que los partidos de Copa Libertadores se juegan a un ritmo al que los clubes bolivianos no están acostumbrados y que para la revancha "los jugadores cambian".

Sin embargo lo que sí va a jugar un papel importante según el entrenador de Oriente Petrolero es el hincha de Universitario de Deportes. "En la presentación (de la 'U') hubo 30 mil personas. Para el viernes habrá mucho más y eso será una presión tremenda", advirtió.

No vendrá a especular



Eso sí, a pesar que será visitante, que jugará con la presión del hincha de Universitario de Deportes y que tiene el marcador a su favor, el entrenador de Oriente Petrolero señaló de que a Lima no vienen a cuidar el 2-0 de la ida. "No me iré a cuidar. Iré por más porque la 'U' buscará de todo para la remontada".

Universitario de Deportes recibe a Oriente Petrolero por la vuelta de la primera fase de la Copa Libertadores en el estadio Monumental este viernes 26 de enero a partir de las 8:45 de la noche en partido que será transmitido por Fox Sports 2.

