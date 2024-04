José Rivera apareció -una vez más- cuando el equipo más lo necesitaba. Ya había anotado goles importantes para sumar puntos en la Liga 1 Te Apuesto. Sin embargo, esta vez era la Copa Libertadores, el torneo de más exigencia en Sudamérica. Lejos de intimidarse, el ‘Tunche’ mostró valentía y, pese a que Universitario estaba perdiendo ante Liga de Quito y además le habían anulado un gol, mostró su mejor versión en el segundo tiempo y anotó dos goles para firmar un histórico triunfo (2-1). Tras el pitazo final, el delantero se mostró emocionado por su “noche soñada” y resaltó que seguirá trabajando para tener más actuaciones como la del martes.

En primer lugar, el atacante destacó la alegría que le ha dado anotar dos goles a un rival difícil. “Una noche soñada para mí, para mi carrera. Muy feliz. Debutar en Libertadores y anotar dos goles es algo bonito en mi carrera. Fueron tres, pero dos son los que cuentan. Lo soñé, siempre me pasa eso. Vengo con la ilusión de seguir creciendo en mi carrera. Espero seguir así. Solo me queda trabajar y demostrar el trabajo en el campo”, comentó a los medios.

Luego, el ‘Tunche’ agregó que pensaba que era un sueño y que al “abrir los ojos todo iba a desaparecer”, pero se trataba de la realidad. En medio de este momento emocionante, no pudo evitar recordar a su padre. “Mi papá es transportista, debe estar llorando de emoción en la ruta y mi familia debe estar celebrando bailando cumbia. Amo a la U, quiero seguir creciendo y jugar en el extranjero”, sostuvo el jugador de 26 años.

José Rivera aseguró que, pese a anotar dos goles ante el vigente campeón de la Copa Sudamericana, no se siente titular en el equipo ‘crema’. “No me siento titular porque tengo a mis compañeros, al ‘Orejitas’, a Valera, a Dorregaray, a Christopher que también están peleando. Todos necesitamos una oportunidad de jugar. Quien juegue, yo feliz y siempre voy a apoyar al equipo y a mis compañeros”, añadió.

Finalmente, el goleador ‘merengue’ se refirió a la forma en que el equipo logró sacar adelante el resultado. “Esto es la ‘U’ y siempre se ha caracterizado por esta garra. Nunca damos por perdido nada”, concluyó. Cabe mencionar que, tras su doblete, Rivera llegó a los cinco goles en la actual temporada. Los otros tres tantos los anotó en los duelos ante Atlético Grau, Melgar y Deportivo Garcilaso.





El ‘Tunche’ espera que Alianza Lima también gane

José Rivera también tuvo unas palabras para el partido que afrontará Alianza Lima ante Fluminense este miércoles en el Estadio Alejandro Villanueva. “Dios quiera que también les vaya bien porque al jugar la Copa Libertadores, no solo juega Alianza o la ‘U’, jugamos todo el Perú. Hay que estar ahí, mandar buenas vibras para que también saquen un buen resultado”, apuntó.





¿Cuál es el próximo partido de Universitario?

Luego del triunfo ante LDU de Quito, Universitario de Deportes volverá a jugar este viernes 5 de abril cuando reciba a Alianza Atlético de Sullana en el Estadio Monumental, por la fecha 10 del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. El compromiso está programado para iniciar desde las 8:30 p.m. (hora peruana y colombiana) y se podrá ver a través de la señal de GOLPERU.

Después, el equipo dirigido por Fabián Bustos enfrentará a Junior de Barranquilla en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez (Barranquilla), por la fecha 2 del Grupo D de la Copa Libertadores 2024. Este encuentro está pactado para jugarse el martes 9 de abril desde las 9:00 p.m. (hora peruana y colombiana) y se podrá ver por las señales de ESPN y STAR Plus en Sudamérica.





