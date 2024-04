El cuadro crema salió con un plan y un orden defensivo táctico, no le daba espacios al ‘Fogao’ y el empate era buen negocio. Sin embargo, tras el descanso, Botafogo aprovechó las desatenciones de Williams Riveros y Marco Saravia para golpear en solo 10′, a los 47′ y a los 57′ con tantos de Carlos Eduardo y Luiz Henrique. La ‘U’, que no había pateado al arco y le costaba generar el juego, movió la banca, refrescó las piernas y en otra floja marca de Portocarrero por la banda nació el 3-0 de Eduardo (90+2′). Ya en la última jugada, Christopher Olivares maquilló el resultado con un 3-1, que a la postre puede marcar la diferencia en cuanto a goles recibidos y encajados.

Las claves de la caída crema

Desatenciones que costaron caro

Los cremas venían haciendo su negocio empatando en Río de Janeiro ante Botafogo. Un primer tiempo donde mantuvieron el orden defensivo que invitaba a soñar con llevarse un punto de Brasil; sin embargo, el panorama cambió muy rápido tras el descanso, los goles del ‘Fogao’ llegaron luego de desatenciones en la línea de tres al fondo, dos tantos rápidos que golpearon duro al equipo crema.

El 1-0 llegó a los 47′ luego de un mal retroceso del equipo, Williams Rivero -de bajo partido- salió a cortar la jugada, la defensa se desubicó y Carlos Eduardo aprovechó el espacio, producto de un pase de Junior Santos para abrir el marcador. 10 minutos después (57′), Marcos Saravia estuvo mal parado, no cubrió su zona, ‘Tarzán’ no llegó a taparlo y Luiz Henrique se sacó a Sebastián Britos con una genialidad para el 2-0. El 3-0 fue similar, Portocarrero flojo en la marca, el paraguayo salió a cortar, no pudo y entró solo nuevamente el ‘33′ para su doblete.

El gol de Luiz Henrique para el 2-0 de Botafogo sobre Universitario (Fuente: Video)

‘Porto’ muy flojo

En una cancha tan grande como las que suelen haber en Brasil, Segundo Portocarrero era el llamado a desequilibrar por la banda izquierda como carrilero y dada su conocida velocidad. No obstante, el ecuatoriano jugó uno de sus partidos más flojos de la temporada, leyendo mal las jugadas. En el uno contra uno, se atrevió poco a pasar, solo ganó cuatro de 12 duelos y en las coberturas su presencia fue poco efectiva, entrando muchas veces a destiempo.

Portocarrero tenía la responsabilidad de apoyar a Saravia ante los arranques de Luiz Henrique, pero le costó la marca al ‘34′. No solo eso, cometió el error en el tercer gol de Botafogo, al confiarse del bote de la pelota. El ecuatoriano tuvo mucha pasividad en la marca, con el cuerpo Mateo Ponte lo sacó, perdió la pelota cerca al área, el brasileño se perfila con el balón y se la dio a Carlos Eduardo para anotar su doblete.

Poca inventiva adelante

El libreto del equipo de Fabián Bustos era similar al que ofreció en Barranquilla, con un orden táctico, esperando en su campo, y buscando los contraataques rápidos. Sin embargo, a diferencia de ante Junior, la ‘U’ no tuvo capacidad ofensiva, se notó la ausencia de un jugador como ‘Tunche’ Rivera, que rompa líneas y vaya hacia adelante. Edison Flores y Alex Valera estuvieron muy aislados y ante la falta de un creativo en el ‘11′ no hubo generación en tres cuartos de cancha hacia adelante.

Con el marcador abajo, Bustos intentó refrescar el ataque con Dorregaray y Olivares, también metió a Jairo Concha y Yuriel Celi para intentar tener más el balón, pero tampoco fueron la clave, salvo en la última jugada del partido, que con una asociación entre Jairo y el ‘Zancudito’, el delantero peruano anotó el descuento.

Bonus Track: tuvo su oportunidad

El primer gol de Christopher Olivares con Universitario llegó en los descuentos ante Botafogo. Curiosamente, fue la primera llegada al arco de los cremas. Un gol que sirve no solo para la estadística, sino que puede ser clave al final de la fase de grupos con el tema de la diferencia de goles. Además de ello, la anotación le viene bien al ‘Zancudito’, ya que no había tenido muchas oportunidades, estaba detrás de Edison Flores, José Rivera, Alex Valera y Diego Dorregaray. Con esta anotación, puede que Bustos lo tome más en cuenta, no solo a nivel internacional, sino en el torneo local.

Gol de Olivares para el 3-1 en el Botafogo vs. Universitario





