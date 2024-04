El año pasado cerramos una temporada histórica en la UFC con siete peruanos dentro de la compañía, siendo una legión importante, la más significativa de habla hispana sin contar México ni Brasil. La expectativa era alta de cara al 2024 con representantes ansiosos por mostrarse en el octágono más famoso del mundo. Sin embargo, en este arranque de calendario, la suerte no ha estado de nuestro lado, cuatro compatriotas ya pelearon y el saldo ha sido negativo con ninguna victoria (tres derrotas y un sin resultado). Y esta vez, las esperanzas para volver a sonreír recaen en James Llontop, quien debutará en la compañía el sábado 27 de abril en Las Vegas.

Tras las derrotas de Gastón Bolaños, Claudio Puelles, Luis Pajuelo y el ‘no contest’ de Daniel Marcos, James Llontop será el quinto peruano que este año peleará en la UFC y lo hará ante el estadounidense Chris Padilla, en un combate de peso ligero (70 kilos). El popular ‘Gokú', que en septiembre pasado fue contratado en el Dana White’s Contender Series, se encuentra listo para su primera presentación, una que tampoco ha estado ajena a los inconvenientes.

En un primer momento, el integrante del FFC Team iba a enfrentar Lando Vannata, la pelea fue anunciada en enero, pero al mes siguiente su rival se bajó y entró Gabe Green al combate. No obstante, a una semana del esperado encuentro, su oponente se lesionó y eso le abrió la puerta a Chris Padilla, quien también hará su debut en la UFC. En la previa de su lucha, Llontop conversó con Depor sobre cómo se ha preparado para este momento y qué espera de la velada.

¿Cómo te has preparado para tu debut en la UFC?

Bien me he preparado con el equipo, todos los días hemos estado entrenando, nada ha cambiado desde el día uno. Yo quiero mostrarme, mostrar mi evolución.

En septiembre conseguiste el contrato para la UFC y ahora ya vas a debutar, ¿en qué momento te enteraste sobre tu pelea?

Ya hace varios meses me dieron la noticia de que tenía fecha para mi pelea, lo único que pasó y que ha venido pasando a lo largo de estos meses es que me han cambiado de rival, porque se han caído por lesión, pero todo está confirmado.

Han habido hasta dos cambios de rival para tu pelea, ¿cómo te ha afectado eso, en tu estrategia?

Sí, la estrategia siempre cambia para cada peleador, pero yo en realidad estoy listo para cualquier tipo de cambio que pueda haber, igual yo estoy preparado. Me he venido desarrollando de la mejor manera durante el campamento, he hecho los ajustes necesarios y nada va a cambiar.

¿Cómo está el plano mental a poco de tu primera aparición en el octágono?

Bien, de verdad, obvio que hay miedo, hay ansiedad, hay nervios, pero es algo con lo que el peleador siempre lidia, siempre pasa por estas cosas, pero tranquilo. Yo vengo trabajando haciendo bien las cosas, entonces eso me da la confianza y seguridad de poder desarrollar un buen combate.

En este campamento, ¿qué ajustes has hecho?

Trato de mejorar todo. En este campamento, hemos podido darle más horas al jiu-jitsu, a la lucha y al plano en general, porque esto es MMA. Le he dado más horas al jiu-jitsu, es algo que no es mi fuerte, pero he tenido que hacerlo porque sí o sí el nivel lo requiere, entonces hemos venido preparándonos en todas las áreas. La idea de todo esto es ser un peleador completo y a eso apunto, a ser bueno en todas las áreas.

¿Cómo te describirías dentro de la jaula?

Soy un peleador muy aguerrido, con una convicción diferente, siempre voy decidido a ganar, pase lo que pase, situación en la que esté, yo voy a solucionar, por eso estoy entrenando y trabajando, siempre voy con la finalidad de lograr la victoria.

¿Cuál es el plan para tu pelea?

Lo único que puedo decir es que quiero mostrarme, quiero mostrar mi evolución. Como todo peleador voy por la finalización, pero vamos a ver cómo se desarrolla el combate, igual yo estoy preparado para todo.

Este año, los peruanos no han ganado en la UFC hasta ahora, ¿sientes algo de presión por conseguir la victoria?

Yo no siento presión, porque si ellos no ganaron o no les fue bien es por cosas que pasan. Yo en realidad no me siento afectado por eso, quiero mostrarme, quiero mostrar mi evolución y lo único que te puedo decir es que la gente va a sentir orgullo porque voy a representar bien a la bandera y sobre todo a mi equipo. Voy a dar buen show y prometo la victoria para Perú.





