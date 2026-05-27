Universitario terminó último del Grupo B de la Copa Libertadores 2026. (Foto: GEC)
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Universitario terminó último del Grupo B de la Copa Libertadores 2026. (Foto: GEC)

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  • La reacción de la prensa colombiana a la clasificación de Tolima y la eliminación de Universitario. (Imagen: Captura)
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    La reacción de la prensa colombiana a la clasificación de Tolima y la eliminación de Universitario. (Imagen: Captura)

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y igualaron sin goles en el Estadio Monumental, en el compromiso correspondiente a la última jornada de la fase de grupos, un resultado que dejó al tricampeón peruano con las manos vacías: sin un lugar en los octavos de final de la y sin el cupo a los play-offs de la Sudamericana. Del lado de los ‘Pijaos’, si bien hace unos días sufrieron el revés de quedar fuera de la final de su campeonato local tras caer ante Atlético Nacional, anoche festejaron a lo grande luego de conseguir el resultado que necesitaban para meterse entre los 16 mejores de la Libertadores. En ese sentido, en la siguiente galería repasaremos las mejores portadas de la prensa cafetera, en donde destacan la clasificación de su presentante y la poca respuesta de la ‘U’.

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