vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente por la fecha 4 de la fase de grupos de la . ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN tiene los derechos para transmitir este encuentro en toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su alternativa de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para jueves 7 de mayo desde las 7:00 p.m. (con una hora más en Chile) y tendrá lugar en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso.

Universitario vs. Coquimbo Unido se miden por la Copa Libertadores 2026, este jueves 7 de mayo con la televisación de ESPN, Disney Plus y FOX Sports. (Video: Universitario)
Universitario vs. Coquimbo Unido se miden por la Copa Libertadores 2026, este jueves 7 de mayo con la televisación de ESPN, Disney Plus y FOX Sports. (Video: Universitario)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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