Tras empatar ante Alianza Lima en el clásico (1-1), Universitario de Deportes seguirá su ajetreada agenda en el mes de abril. Los cremas disputarán la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025 en un complicado choque ante Independiente del Valle. El duelo se disputará este martes 8 de abril en Ecuador, partiendo también que el cuadro norteño tendrá dos ausencias claves por lesión que podrían influir en el armado de la alineación inicial.

Los locales no podrán contar con dos jugadores por lesión: Richard Schunke y Jhegson Méndez. El primero no estuvo presente el último fin de semana ante Deportivo Cuenca. Los ‘Rayados’ ganaron 4-0 por la Liga Pro de Ecuador, pero no contaron con el defensor que arrastraba una molestia desde el duelo ante Barcelona por Copa Libertadores.

Luis Fernando Saritama, director deportivo de la institución, señaló: “Tuvo una jugada desafortunada ante Barcelona que le produjo una inflamación y no podemos adelantar nada. La idea era esperar 48 horas para tener un parámetro de su lesión y veremos el día de mañana o ya el lunes para sacar un reporte”.

En el caso del volante Jhegson Méndez, el volante también salió lesionado en el partido ante la escuadra ‘amarilla’ por la primera fecha del torneo internacional. El desgaste físico del encuentro fue doble debido a las condiciones climáticas. La intensa lluvia hizo que la cancha estuviera pesada y que el esfuerzo de los jugadores fuera mayor, lo que pudo haber influido en la molestia sufrida por el volante ecuatoriano.

El fin de semana tampoco jugó ante Cuenca y su ausencia parece ser un hecho ante Universitario de Deportes, por lo que podrían haber novedades en estos dos sectores del campo de juego. En el caso de los cremas, tampoco llegan con el plantel completo para este crucial choque.

Matías di Benedetto seguirá fuera de lista, teniendo en cuenta que se lesionó el pasado 28 de marzo en el partido ante Sport Huancayo por la Liga 1. En el mismo partido también se lesionó Martín Pérez Guedes, uno de los elementos claves en el esquema de Fabián Bustos, haciendo pesar su ausencia ante River Plate y Alianza Lima.

Por lo pronto, para este partido, ambas escuadras parten con la necesidad de conseguir una victoria. Universitario cayó ante River Plate e IDV también perdió contra Barcelona SC. Con cero puntos en la tabla de posiciones, el triunfo servirá para no perder el paso, teniendo en cuenta el apretado calendario que viene.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de empatar por 1-1 con Alianza Lima en Matute, Universitario de Deportes volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Independiente del Valle, por la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. Dicho compromiso está programado para el martes 8 de abril desde las 9:00 p.m. y se disputará en el Estadio Banco De Guayaquil.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN, disponible en la parrilla de canales de teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

