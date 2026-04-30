A pesar de su mal presente, el cual derivó en las salidas de Javier Rabanal –director técnico– y Álvaro Barco –director deportivo–, Universitario de Deportes sacó su característica garra para vencer por 4-2 a Nacional de Uruguay y sumar cuatro puntos en el Grupo B de la Copa Libertadores, donde los cuatro clubes están igualados con el mismo puntaje. El ‘Bolso’, que en la fecha pasaba había vencido por 3-1 a Deportes Tolima, se complicó en el primer tiempo por la temprana expulsión de Lucas Rodríguez y, pese a que en el complemento logró ponerse 2-2, le faltó piernas para llevarse un triunfo del Estadio Monumental. La prensa uruguaya no perdonó a su equipo representante, criticando duramente su rendimiento en Lima. En la siguiente galería repasaremos lo que dijeron los medios deportivos charrúas sobre este resultado, donde la ‘U’ se impuso con goles de Caín Fara, Alex Valera, Lisandro Alzugaray y José Carabalí.