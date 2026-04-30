Universitario venció por 4-2 a Nacional de Uruguay en el Estadio Monumental. (Foto: GEC)
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Universitario venció por 4-2 a Nacional de Uruguay en el Estadio Monumental. (Foto: GEC)

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    Universitario venció por 4-2 a Nacional de Uruguay en el Estadio Monumental. (Foto: GEC)

  • La reacción de la prensa uruguaya a la derrota de Nacional ante Universitario. (Imagen: Captura)
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    La reacción de la prensa uruguaya a la derrota de Nacional ante Universitario. (Imagen: Captura)

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A pesar de su mal presente, el cual derivó en las salidas de Javier Rabanal –director técnico– y Álvaro Barco –director deportivo–, sacó su característica garra para vencer por 4-2 a y sumar cuatro puntos en el Grupo B de la , donde los cuatro clubes están igualados con el mismo puntaje. El ‘Bolso’, que en la fecha pasaba había vencido por 3-1 a Deportes Tolima, se complicó en el primer tiempo por la temprana expulsión de Lucas Rodríguez y, pese a que en el complemento logró ponerse 2-2, le faltó piernas para llevarse un triunfo del Estadio Monumental. La prensa uruguaya no perdonó a su equipo representante, criticando duramente su rendimiento en Lima. En la siguiente galería repasaremos lo que dijeron los medios deportivos charrúas sobre este resultado, donde la ‘U’ se impuso con goles de Caín Fara, Alex Valera, Lisandro Alzugaray y José Carabalí.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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