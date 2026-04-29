Universitario vs. Nacional se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente por la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN tiene los derechos para transmitir este encuentro en toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su alternativa de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este miércoles 29 de abril desde las 9:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Monumental.

Universitario vs. Nacional de Uruguay se enfrentan por la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. (Video: Universitario)
Universitario vs. Nacional de Uruguay se enfrentan por la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. (Video: Universitario)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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