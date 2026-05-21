Universitario de Deportes se marchó del Estadio Gran Parque Central con un empate sin goles en su visita a Nacional de Uruguay, en el compromiso correspondiente a la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Con este resultado, los dirigidos por Héctor Cúper siguen con vida y aún sueñan con meterse a los octavos de final, con la obligación de vencer a Deportes Tolima en casa para pasar de ronda. El ‘Bolso’, por su parte, quedó eliminado del certamen continental y por ahora solo le queda sacar la calculadora para ver si le alcanza para colocarse en los play-offs de la Copa Sudamericana. Este empate, por su puesto, dejó un sabor amargo en la prensa uruguaya y así lo hicieron saber en las múltiples portadas de sus páginas deportivas. En la siguiente galería repasaremos las mejores postales que nos dejaron los medios deportivos charrúas tras el 0-0 en Montevideo.