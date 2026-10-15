Universitario vs. Palmeiras se enfrentan por la Copa Libertadores Femenina 2026, con la transmisión de Pluto TV. (Foto: Universitario)
Universitario vs. Palmeiras se enfrentan por la Copa Libertadores Femenina 2026, con la transmisión de Pluto TV. (Foto: Universitario)

vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente por la fecha 1 del Grupo B de la . ¿En qué canales ver la transmisión del partido? Pluto TV tiene los derechos para transmitir este encuentro en toda Latinoamérica, mientras que la Copa Libertadores Femenina lo pasará por su canal de YouTube. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este jueves 15 de octubre desde las 7:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) y tendrá lugar en el Estadio Banco Guayaquil (Ecuador).

Universitario vs. Palmeiras se enfrentan por la Copa Libertadores Femenina 2026, con la transmisión de Pluto TV. (Video: Universitario)
Universitario vs. Palmeiras se enfrentan por la Copa Libertadores Femenina 2026, con la transmisión de Pluto TV. (Video: Universitario)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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