Hoy sábado 9 de agosto se inicia, desde el mediodía, la venta de entradas para el tan esperado duelo entre Universitario de Deportes y Palmeiras de Brasil, a disputarse el jueves 14 de agosto a las 07:30 p.m en el Estadio Monumental U. Ticketmaster Perú será el canal oficial para que los hinchas cremas aseguren su lugar de manera 100% digital, rápida y segura.

El cronograma para adquirir las entradas es el siguiente:

Sábado 9 de agosto a partir del mediodía: Socios cremas y socios adherentes, que podrán comprar 02 entradas por persona.

Socios cremas y socios adherentes, que podrán comprar 02 entradas por persona. Domingo 10 de agosto a partir del mediodía: Pack Libertadores, Clausura y Pack Monumental, que podrán comprar 1 entrada por persona.

Pack Libertadores, Clausura y Pack Monumental, que podrán comprar 1 entrada por persona. Lunes 11 a partir del mediodía: Venta general, donde podrán comprar hasta 04 entradas por persona.

Como en todas las ventas de alta demanda, los hinchas cremas deberán ingresar a una cola virtual. Este mecanismo actúa como una fila digital que organiza el ingreso y asigna turnos de forma aleatoria, utilizando medidas avanzadas de seguridad para detectar bots y monitorear el tráfico. Así, quienes ingresen antes de la hora de inicio mencionada tienen la misma oportunidad de adquirir un boleto que quienes ingresan al momento de la apertura de la venta. La disponibilidad de entradas depende de la demanda y no está garantizada.

Pasos y recomendaciones al momento de comprar:

Debes estar atento a la Web de ticketmaster.pe entre 20 y 10 minutos antes de la hora anunciada por el club.

Ten claro previamente el sector que vas a elegir y verifica que tu tarjeta de banco habilitada para compras en línea.

Completa tu compra en un máximo de 5 minutos para asegurar tus entradas, de lo contrario el proceso puede expirar.

Quentro: tus entradas mucho más seguras

En el fútbol peruano por el mandato de ley 30037, todas las entradas son nominadas. Es decir, son personales y deben llevar nombre y DNI al momento de la compra. Para este partido:

Tu entrada será digital y la recibirás en tu cuenta de Ticketmaster. No necesitas imprimirla.

Te recomendamos elegir método de entrega de tu entrada con la app Quentro. Es rápida, segura y se asocia directamente a tu cuenta de Ticketmaster para evitar duplicados o falsificaciones.

Con Quentro, el ingreso es más ágil: solo muestras el código en la app y listo.

Lleva tu DNI o pasaporte vigente para ingresar (otros documentos no serán aceptados).

Si necesitas cambiar de titular, podrás hacerlo hasta la apertura de puertas, 3 horas antes del partido.

Tips para vivir la experiencia al máximo

Recuerda que la mejor forma de vivir la experiencia es comprando siempre en ticketmaster.pe para evitar la reventa y proteger tu entrada y tu dinero.

Todos los asistentes, incluidos los menores de edad, deben tener su propia entrada, ya que también funciona como seguro ante cualquier eventualidad (el ticket tiene una póliza de seguro adosada al mismo). Podrás descargar tu e-ticket desde 72 horas antes del esperado encuentro.

Más de 60 mil hinchas vivirán este duelo en el Estadio Monumental.