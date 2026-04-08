Universitario de Deportes se llevó un punto importante del Estadio Manuel Murillo Toro, luego de empatar sin goles con Deportes Tolima, por la primera jornada del Grupo B de la Copa Libertadores 2026. Si bien ambos equipos tuvieron chances de abrir el marcador, el resultado termina siendo positivo si consideramos el panorama completo, además de que la ‘U’ jugó fuera de casa. La prensa colombiana, entre tanto, lamentó que los ‘Pijaos’ no hayan podido hacer pesar su localía, ya que esta igualdad podría costarles caro si no consiguen puntuar fuera de Ibagué en la próxima jornada, donde visitan a Nacional de Uruguay en Montevideo. Los de Javier Rabanal, por su parte, tendrán que revalidar este resultado ganando en casa la próxima semana, cuando reciban a Coquimbo Unido en el Estadio Monumental –el martes 14 de abril desde las 9:00 p.m.–.