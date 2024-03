Pese a que anunció su retiro fútbol profesional en el 2018, Willian Chiroque decidió volver a vestir de corto en 2024 para ayudar en la Copa Perú al Sport Pilma, al que ya había regresado en 2023 para jugar algunos partidos en el torneo. Este equipo del distrito de Morropón, en Piura, fue donde el ‘Periquito’ inició sus andaduras en este deporte entre 1995 y 1998, cuando llamó la atención de otros clubes y comenzó su despegue hasta llegar a Primera División.

Fue en el año 2002 cuando Willian Chiroque dio el salto al fútbol profesional tras llegar al Alianza Atlético. Su primera gran prueba de fuego se dio en febrero de ese año al debutar con los ‘churres’ en un amistoso jugado en el Estadio Nacional de Lima ante Universitario de Deportes, donde se dio el lujo de marcar un gol. Tras un pase de Pedro García, el pequeño delantero eludió a tres defensas y se sacó de encima a Oscar Ibáñez para anotar el 2-0 final en el triunfo del cuadro de Sullana.

Willian Chiroque: debut y gol con Alianza Atlético ante Universitario en 2002. (Video: Difusión)

Su debut en la selección peruana y llegada a Sporting Cristal

Tras buenas actuaciones con Alianza Atlético en el Descentralizado, Willian Chiroque debutó en la selección peruana en el 2004 en un amistoso ante Chile, jugado en la ciudad de Antofagasta. En aquel partido, que terminó igualado 1-1 con goles de Luis Fuentes para la ‘Roja’ e Ysrael Zúniga en los descuentos, el ‘Periquito’ ingresó en el minuto 64 por Henry Quinteros. Sin embargo, ese año no volvió a jugar con la ‘Bicolor’ que dirigía el brasileño Paulo Autuori.

Al año siguiente, Willian Chiroque llegaría a un grande del fútbol peruano: Sporting Cristal. El atacante tuvo problemas para adaptarse al conjunto rimense y nunca se pudo ganar un lugar en el once titular, que tenía jugadores de más experiencia. No obstante, al final de temporada consiguió su primer título nacional, luego de la final que ganaron los celestes en Arequipa frente a Cienciano por 1-0 con un tanto de Carlos Zegarra. Para el 2006, tuvo que volver a Alianza Atlético de Sullana ante la falta de oportunidades.

William Chiroque llegó a Sporting Cristal en el 2005 y usó la número 10. (Foto: USI)

Willian Chiroque cerró bien la temporada 2006, jugando y recuperando su nivel, tras la poca continuidad que tuvo en Sporting Cristal, y llegó a Cienciano en el 2007, equipo con el que pudo competir a nivel internacional en Copa Libertadores y fue llamado por primera vez para las Eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010 por ‘Chemo’ del Solar, teniendo minutos en el empate sin goles ante la selección de Paraguay en el Estadio Monumental.

Luego de dos temporadas en Cienciano, firma por Juan Aurich en 2009, para iniciar un proceso exitoso del cuadro chiclayano que tuvo su punto más importante el título nacional conseguido en el 2011 con Willian Chiroque como una de las figuras. Esa temporada fue valiosa para el delantero, ya que atrajo la mirada del nuevo técnico de la selección peruana, que se encontraba armando un nuevo equipo que enfrentaría la Copa América 2011 y las Eliminatorias para Brasil 2024.

Sergio Markarián y su gran Copa América 2011

Willian Chiroque fue llamado por Sergio Markarián a la Copa Kirin en Japón, dónde la selección peruana enfrentó al equipo local y a República Checa. El técnico uruguayo quedó impresionado por la habilidad del atacante y lo llevó a la Copa América 2011, dónde mostró su mejor versión junto a Paolo Guerrero en la ofensiva de la ‘Bicolor’. El ‘Periquito’ jugó en total cinco partidos en el torneo (solo se perdió el duelo ante México en fase de grupos), sumando un gol y una asistencia.

Su habilidad y juego veloz por las bandas llamó la atención de la prensa extranjera, quienes se mostraron sorprendidos por su edad. En aquel momento el futbolista contaba ya con 30 años y muchos pensaban que era una joven promesa peruana por su corta estatura de 1.60 metros. Tras ese torneo y su buen momento en Juan Aurich, recibió varias ofertas de equipos de Sudamérica, hasta de Europa y Asia.

William Chiroque hizo dupla en el ataque con Paolo Guerrero en el triunfo 4-1 ante Venezuela, por la Copa América 2011 | AFP PHOTO / Maxi Failla (Photo by Maxi Failla and Maximiliano Failla / AFP)

Willian Chiroque pudo llegar a la ‘U’ de Chile

Tras la Copa América 2011, donde la selección peruana quedó en tercer lugar y varios jugadores tuvieron un buen rendimiento, dos futbolistas de Juan Aurich que participaron en el torneo recibieron ofertas concretas del exterior. Uno de ellos fue Rinaldo Cruzado, quien fichó por el Chievo Verona de Italia, y el otro fue Willian Chiroque, que fue pedido expreso de Jorge Sampaoli para reforzar a la Universidad de Chile.

El que fuera técnico de Bolognesi de Tacna, Sport Boys y Sporting Cristal, llamó a Willian Chiroque para que se uniera al equipo chileno, pero el propio jugador reveló que Juan Aurich no quiso venderlo y no le dieron la facilidad de aceptar la propuesta para salir. En esa época se especuló que la razón por la que no se concretó la operación fue por su edad de 33 años, pero el propio ‘Periquito’ lo desmintió.

¿A qué se dedica Willian Chiroque tras su retiro?

Tras su retiro en 2018, Willian Chiroque se estableció en Sullana y trabaja en una plantación de limón en Pilca. En una entrevista con Infobae, reveló que viaja cada 10 días y apoya en el abono, riego, limpieza y hasta recoge los limones. Además, aseguró que viene apoyando en academias y a niños que sueñan con convertirse en futbolistas profesionales, dándoles consejos y ayudándolos a mejorar.

Willian Chiroque aseguró no tiene pensado convertirse en técnico, pero sí ayuda en los entrenamientos al equipo de donde nació, el Sport Pilca, donde también ha hecho apariciones jugando Copa Perú, en la Liga Distrital de Morropón. De esta manera, a sus 43 años, el ‘Periquito’ continúa vigente y la sigue rompiendo en el ‘Fútbol Macho’.





