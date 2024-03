Con una lista variada de nombres importantes, el ‘Flaco’ tendrá más de una opción a la hora de decidir quién llevará la cinta de la ‘Bicolor’: están Pedro Gallese, Aldo Corzo, Luis Advíncula, Edison Flores, Gianluca Lapadula y el propio Paolo Guerrero. Cada uno de ellos tiene bien ganado el puesto y la experiencia suficiente para llevar la capitanía en los primeros amistosos de Fossati. Solo uno la portará, y todo apunta a ‘PG9′, pero el resto también cumplirá una función importante en el equipo. Es decir, ser un líder sin cinta dentro del campo.

Líderes de la selección

Pedro Gallese

Con más de 100 partidos con la selección, Pedro Gallese ya es un histórico del arco nacional y cuando Paolo Guerrero no formaba parte de las convocatorias, él era quien asumía la capitana del equipo. El ‘Pulpo’, como capitán, demostró siempre seguridad, la misma que aplicaba bajo los tres palos. Sin embargo, con Fossati, es muy probable que deje la cinta, y no por un tema personal, sino por un aspecto estratégico.

Fossati no comparte la idea de que los arqueros sean capitanes, y lo mismo pasó cuando estuvo en la ‘U’ y dejó sin cinta a José Carvallo para dárselo a Aldo Corzo. En una pasada conferencia, explicó sus razones. “Yo fui arquero, también me tocó la responsabilidad de ser capitán, entonces se armaba lío en el área rival y tenía que correr 70 metros para meter al medio del lío. Dejas un lugar en el que nadie te puede cubrir. Simplemente para aliviarle la tarea”, justificó el estratega uruguayo.

En ese sentido, y siguiendo sus palabras, Jorge Fossati no tendrá como prioridad ponerle la cinta a Pedro Gallese en el inicio de su era en la selección. Con ello, buscará aliviar al ‘Pulpo’ de alguna trifulca o asunto que requiera la presencia del capitán en otro lado del campo. Así, no necesitará salir de su arco y quedar expuesto ante alguna jugada rápida.

Gallese en la selección Partidos Minutos Goles en contra Arco invicto Perú 103 9300′ 117 38

Aldo Corzo

El lateral crema se asoma como una opción para Jorge Fossati, a quien conoce muy bien por su campaña en Universitario el año pasado. Aldo Corzo fue el principal líder del ‘Flaco’ en Ate y por ello parte también con opciones de poder ser el capitán en el primer universo del charrúa . El año pasado, en la ‘U’, Carvallo dejó de tener la cinta y el ‘Mazo’ la tomó la responsabilidad y supo cumplir su labor de líder.

En la ‘sele’, Corzo demuestra esa garra y entrega que son vitales para que un capitán transmita a sus compañeros en momentos de adversidad. Todos tienen muy marcado ese recuerdo del lateral poniendo la cabeza para la falta indirecta ante Colombia, que derivó en el 1-1 en la última fecha hacia Rusia 2018. Esa es la clase de característica que el ‘Mazo’ tiene, y si bien Fossati lo conoce a la perfección, el defensa no se siente seguro de portar la cinta de la ‘Bicolor’.

“Es algo que no me había puesto a pensar. El capitán es Paolo Guerrero; y cuando no estaba, Pedro Gallese fue el capitán. Hay muchos jugadores que tienen una trayectoria importante aquí en la selección, como ‘Lucho’ Advíncula, Yoshimar Yotún, el mismo Renato Tapia, son varios jugadores que pueden estar con la cinta, pero más allá del brazalete, lo más importante es ser un líder con o sin ella. Claro, es linda llevarla en el brazo, un honor siempre, pero cualquiera puede ser capitán sin tener la cinta”, mencionó Corzo la semana pasada en conferencia de prensa.

Corzo en la selección Partidos Minutos Goles Asistencias Perú 50 3450′ 1 8

Luis Advíncula

El ‘Rayo’ es otro de los referentes del grupo que supera los 100 partidos con la ‘sele’. Eso sí, es de los jugadores que muy pocas veces ha llevado la cinta, ya que otros históricos estaban por delante de él. Pero Luis Advíncula se ha mostrado tranquilo por la designación que dará Fossati, incluso aclaró que es un tema poco relevante. En Boca, fue una vez capitán desde el arranque, pero en un amistoso de pretemporada este año. La principal virtud de ‘Bolt’ es esa energía que contagia a sus compañeros y puede ser crucial para un capitán, para levantar al resto.

“Con el profe hablamos de otros temas. No hablamos mucho de la capitanía o eso, pero la verdad es algo que a mí no me quita el sueño. Si me lo pide, siempre es lindo ser capitán. Me ha tocado, no le he huido a la responsabilidad, pero, como te digo, no es algo en lo que esté pensando”, aclaró Luis Advíncula en el programa de YouTube ‘De Una’.

Advíncula en la selección Partidos Minutos Goles Asistencias Perú 115 8766′ 2 6

Edison Flores

‘Orejas’ fue otro de los líderes que tuvo Fossati cuando dirigió a la ‘U’. Cuando Corzo no estaba en partido, Flores tomaba la cinta crema y fue pieza clave en la estrella 27. Por su forma de ser, es un jugador calmado que siempre guarda la compostura, tiene virtudes para ser capitán de la selección, algo que solo lo hizo una vez como titular en 2020.

Flores es uno de los jugadores más serenos. Y esto, en jugadas polémicas donde el capitán tiene que ir a reclamarle al árbitro, se valora, pues no cae en el juego del rival. Esas mismas sensaciones las transmitiría al resto de compañeros en el cuadro crema.

Flores en la selección Partidos Minutos Goles Asistencias Perú 70 4541′ 15 4

Gianluca Lapadula

‘Lapa’ también se asoma como otra posibilidad para Fossati como capitán. Hace poco, llevó la cinta en el Cagliari, lo que demuestra que se ha ganado el respeto del camerino de su club y el técnico lo tiene muy en consideración. La forma en la que lucha cada balón, entrega todo y hasta mucho más (por las infinidad de veces que salió lastimado) son características innatas de un líder.

La energía que transmite y esa inyección de ánimo que puede darle a los compañeros en la selección son puntos vitales para que Fossati lo considere en algún momento . Ya sea como capitán en un partido desde el vamos o durante el mismo compromiso que le den la cinta.

Lapadula en la selección Partidos Minutos Goles Asistencias Perú 29 2207′ 9 4

Paolo Guerrero

Paolo es la principal opción como capitán y nadie duda de ello. Es un histórico, transmite presencia y jerarquía, no solo a sus compañeros, también a los rivales, y eso lo sabe Fossati, que antes de llamarlo estuvo conversando con él. Si el ‘Depredador’ está en el equipo, no cabe duda que la cinta será de él, más allá de que en algunos momentos se puede pasar de revoluciones y salirse de partido.

Lo que transmite ‘PG9′ es importante para el grupo, para los referentes y los que recién llegan a Videna. Paolo sabe la importancia de ser capitán, pero también tiene un discurso que ayuda a que todos sientan que pueden llevar la cinta en algún momento. “La cinta es la de menos, los capitanes debemos ser los 25 jugadores que están ahí. Es para llevarnos la atención, para cobrarnos dentro del campo, es para darle la motivación de los compañeros”, sostuvo.

Guerrero en la selección Partidos Minutos Goles Asistencias Perú 116 8985′ 39 14





