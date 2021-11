Un último cupo en la Liga 1 Profesional 2022 está disponible y será ocupado por el campeón de la Copa Perú 2021. El certamen de ascenso llegó a su final en su cuarta fase y ahora los clubes se alistan para disputar los playoffs, aunque con un panorama distinto para cada institución.

La noticia más resaltante de este miércoles la protagonizó ADT, el popular equipo de Junín, puesto que logró quedarse con el primer lugar de la última ronda de grupos y clasificó directamente a la gran final. Los dirigidos por Juan Carlos Bazalar consiguieron imponerse por 2-1 sobre Deportivo Maristas, con goles de Pedro Martínez y Gu Rum Choi.

Por su parte, otros cuatro equipos todavía tienen expectativa de llegar a la máxima división, pero tendrán que superarse entre sí. De acuerdo al reglamento establecido, el 2° de la clasificación tendrá que medirse ante el 5°, mientras que el 3° frente al 4°; luego los ganadores jugarán una llave más para acceder al duelo por el título ante ADT.

De cara a esa definición, Alfonso Ugarte y Credicoop San Cristóbal se perfilan como los principales candidatos para avanzar, considerando que no han conocido derrota a lo largo de los últimos siete encuentros que disputaron. No obstante, Los Caimanes y Deportivo Maristas no serán rivales tan fáciles de superar.

# EQUIPOS PJ G E P GF GC DIF PTS 1. ADT (Junín) 7 4 2 1 16 9 +7 14 2. Credicoop San Cristóbal (Moquegua) 7 3 4 0 13 6 +7 13 3. Alfonso Ugarte (Puno) 7 3 4 0 13 7 +6 13 4. Los Caimanes (Lambayeque) 7 2 4 1 7 8 -1 10 5. Deportivo Maristas (Lima) 7 2 3 2 11 11 0 9 6. Unión San Martín (Ica) 7 2 2 3 11 12 -1 8 7. UD Parachique (Piura) 7 1 2 4 11 16 -5 5 8. Estrella Azul (Callao) 7 0 1 6 4 17 -13 1

¿Cómo se jugarán los playoffs de la Copa Perú 2021?

La finalización de la séptima fecha de la fase de grupos de la Copa Perú determinó que las llaves deban disputarse el lunes 22 de noviembre de la siguiente manera:

G1: Credicoop San Cristóbal vs. Deportivo Maristas - 11:00 a. m.

G2: Alfonso Ugarte vs. Los Caimanes - 2:00 p. m.

Los ganadores de cada llave chocarán después: G1 vs. G2, 25 de noviembre. El vencedor clasificará al cotejo final ante ADT, el cual está programado para el día 29 del mismo mes.

Unión San Martín, UD Parachique y Estrella Azul fueron los únicos clubes que terminaron al margen de la competencia en esta ronda.