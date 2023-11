Este sábado se disputaron los dos primeros partidos de los cuartos de final de la Copa Perú. Luego de sufrir durante noventa minutos y ganar en tanda de penales (en ambos casos), UCV Moquegua y ADA Jaén clasificaron a las semifinales de la Etapa Nacional del torneo y, además, consiguieron su pase a la Liga 2. El próximo año lucharán por llegar a la máxima categoría del fútbol peruano en el 2025. El domingo es el turno de Defensor Porvenir, FC San Marcos, Diablos Rojos y Juan Pablo II College.

A las 11 de la mañana (hora peruana), UCV Moquegua y Ecosem Pasco, equipo de Reimond Manco, jugaron el primer compromiso de los cuartos de final. El duelo acabó 0-0 en los noventa minutos y se fueron a la tanda de penales. En la definición desde los doce pasos, el cuadro de Erick Torres ganó por 4-1, luego de que el arquero atajara dos tiros.

“Un partido de final de copa, en el que los equipos pelean por lograr objetivos. Contento por la entrega de los chicos y porque jugamos. Tuvimos para matarlo en el partido; no se dio, pero al final pasamos en penales. En el fútbol hay favoritos, pero todo se ve en el campo. Lo importante es que mi equipo jugó bien, de igual a igual”, señaló el DT de UCV a DSports.

Es necesario mencionar que, luego del partido, el delegado de Ecosem, Richar Almestar, apuntó que el club presentará un reclamo contra UCV Moquegua por usar de forma indebida al jugador Ronald Figueroa. Alega que no cumplió con una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

“Tenía que descansar en la fecha 10, no lo hizo y tenemos la planilla de juego, el chico en Abancay alterna nuevamente y lamentablemente Miguel Grau (de Deportes) no se dio cuenta. Lucharemos hasta la última instancia. Nada está perdido, vamos a hacer justicia por la vía legal, para eso están las normas, las bases. Vamos a hacer valer los derechos, para eso se hacen los reglamentos, las bases no son un saludo a la bandera, se hacen para hacerlas cumplir”, señaló a los medios de comunicación.

Por la tarde, ADA Jaén y Sport Cáceres protagonizaron un partidazo que estuvo repleto de emociones. Con goles de Andy Huamán y Carlos Enrique León, el equipo de Roberto Arrelucea ganaba 2-0 cómodamente y el duelo parecía sentenciado; sin embargo, Alberto Vela (de penal) y Waldir Pelezuelos pusieron el 2-2 en el tramo final. Así se fueron a los penales.

En la tanda, Fernando Sánchez atajó el penal a Alberto Vela, el quinto de su equipo, y le dio el pase a ADA Jaén a las semifinales. El entrenador Arrelucea se mostró muy emocionado luego del resultado final. “Antes de cada entrenamiento me dedicaba 25 minutos a charlar con los chicos. Les decía que no vean el fútbol como un cachuelo sino como profesionalismo y miren lo que se logró”, dijo.

¿Qué partidos de Copa Perú se juegan este domingo?

El cierre de estos cuartos de final será el domingo 19 de noviembre, también con dos encuentros, pero esta vez a desarrollarse en el estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador. Así pues, desde las 11:00 a.m. tendremos el enfrentamiento entre Diablos Rojos y Juan Pablo II College, mientras que Defensor Porvenir y FC San Marcos jugarán desde las 3:00 p.m. ¡Partidazos!

Cuartos de final de la Copa Perú: precios de entradas

Para los partidos del domingo en el estadio Iván Elías Moreno, los precios de las entradas van de la siguiente manera: Occidente, S/ 50.00; Occidente Conadis, S/ 40.00; Oriente, S/ 35.00; Oriente Conadis, S/ 25.00; Sur y Norte, S/ 25.00; Niño Oriente y Occidente, S/ 20.00; Conadis Sur y Norte, S/ 20.00; Niño Sur y Norte, S/ 10.00. Toma en cuenta que los boletos para ambas fechas podrás adquirirlos en la página web de Joinnus.





