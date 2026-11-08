vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a la ida de los octavos de final de la Etapa Nacional de la . ¿En qué canales ver la transmisión del partido? En todo el territorio nacional no hay ningún canal televisivo con los derechos para pasar este encuentro, pero sí será transmitido por el canal de YouTube de No Somos TV. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV ya que es una señal pirata! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este domingo 8 de noviembre desde las 6:00 p.m. (hora en Perú, con dos horas más en Argentina y siete horas más en España).

Domingo Dianderas vs. Bella Esperanza se enfrentan por la ida de los octavos de final de la Copa Perú. (Video: Bella Esperanza)
Domingo Dianderas vs. Bella Esperanza se enfrentan por la ida de los octavos de final de la Copa Perú. (Video: Bella Esperanza)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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