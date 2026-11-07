En el Estadio Felix Castillo Tardío (Chincha, Ica), Domingo Dianderas vs. Bella Esperanza se enfrentarán por la ida de los octavos de final de la Etapa Nacional de la Copa Perú 2026, pactado para este domingo 8 de noviembre. Revisa toda la información que necesitas saber de este encuentro, cómo llegan ambos equipos a este partido, a qué hora comienza y en qué canales se podrá ver la transmisión.

La Copa Perú 2026 entra en una etapa decisiva y uno de los enfrentamientos que promete emociones es el que protagonizarán Domingo Dianderas y Bella Esperanza, por la ida de los octavos de final de la Etapa Nacional. Ambos equipos llegan a esta instancia con la ilusión de seguir avanzando en el torneo y acercarse al objetivo de conseguir el ascenso al fútbol profesional. Además, el cruce pondrá frente a frente a los campeones departamentales de Ica y Lima.

El representante de Ica consiguió su clasificación después de superar a Atlético Torino en los dieciseisavos de final. Tras igualar 1-1 en el primer encuentro, Domingo Dianderas se impuso por 3-1 en la revancha y cerró la llave con un marcador global de 4-2. De esta manera, el conjunto chinchano dejó en el camino a uno de los equipos tradicionales de la Copa Perú y confirmó que atraviesa un buen momento en la competencia.

Por su parte, Bella Esperanza también tuvo que afrontar una serie exigente para meterse entre los 16 mejores del certamen. El equipo cañetano eliminó a El Combe con un resultado global de 6-4. Aunque perdió por 2-0 en el partido de ida, logró recuperarse en la revancha con una contundente victoria por 6-2, resultado que le permitió darle vuelta a la eliminatoria y mantener vivo su sueño de avanzar en la Etapa Nacional.

Jean Deza fichó por Domingo Dianderas para afrontar la Etapa Nacional de la Copa Perú 2026. (Foto: Domingo Dianderas)

Con esos antecedentes, el compromiso promete ser bastante disputado. Domingo Dianderas intentará imponer su propuesta y aprovechar el impulso anímico que le dejó la clasificación ante Atlético Torino. El cuadro chinchano ha sido señalado como uno de los candidatos de esta edición y sabe que conseguir una buena diferencia en el primer enfrentamiento puede resultar determinante.

Sin embargo, Bella Esperanza no llegará dispuesto a ser un simple espectador. Su capacidad para reaccionar después de comenzar perdiendo la serie anterior demuestra que es un equipo que puede competir incluso cuando las circunstancias son adversas. La goleada frente a El Combe también dejó en evidencia su potencial ofensivo, por lo que buscará encontrar espacios y complicar a la defensa del representante iqueño.

En cuanto a los nombres destacados, Domingo Dianderas contará con futbolistas como Jean Deza, Gonzalo Illescas, Junior Catashunga, Joseph Huarote, Jorge Blanco y Johan Madrid, entre otros. Bella Esperanza, por su parte, tendrá en su lista a Hugo Capillo, Kevin del Águila, Christian Adrianzén, Fabrizio Grau, George Canales y Jherson Arrazábal. Ambos planteles buscarán aprovechar sus principales fortalezas para quedarse con el primer capítulo de esta eliminatoria.

Bella Esperanza clasificó a los octavos de final de la Copa Perú tras eliminar a El Combe. (Foto: Bella Esperanza)

¿A qué hora juegan Domingo Dianderas vs. Bella Esperanza?

El partido entre Domingo Dianderas vs. Bella Esperanza se disputará este domingo 8 de noviembre, desde las 6:00 p.m. (hora peruana), por el encuentro de ida de los octavos de final de la Etapa Nacional de la Copa Perú 2026. El conjunto iqueño buscará aprovechar su condición de local para conseguir una ventaja en esta primera parte de la llave. Ambos equipos llegan a esta instancia después de superar sus respectivos cruces de los dieciseisavos de final.

¿En qué canales ver Domingo Dianderas vs. Bella Esperanza?

El compromiso entre Domingo Dianderas vs. Bella Esperanza no contará con transmisión nacional por televisión abierta ni por cable. Sin embargo, los aficionados podrán seguirlo en vivo a través de No Somos TV, mediante su canal de YouTube, que ofrecerá la cobertura del encuentro. De esta manera, los hinchas de Domingo Dianderas y Bella Esperanza tendrán una alternativa digital para no perderse las incidencias de este atractivo enfrentamiento por la Copa Perú.

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