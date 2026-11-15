vs. se miden EN VIVO | EN DIRECTO | GRATIS en el compromiso correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Etapa Nacional de la . ¿En qué canales se puede ver la transmisión del partido? En todo el territorio nacional no hay ningún canal televisivo con los derechos para pasar este encuentro, pero sí será transmitido por el canal de YouTube de Desde la Cancha Fútbol. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV ya que es una señal pirata! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este domingo 15 de noviembre desde las 3:30 p.m. (hora en Perú, con dos horas más en Argentina y seis horas más en España). Sigue en la web de Depor todos los detalles de este partidazo.

Bella Esperanza vs. Domingo Dianderas por la Copa Perú. (Video: No Somos TV)
Bella Esperanza vs. Domingo Dianderas por la Copa Perú. (Video: No Somos TV)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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