Expulsión a Jean Deza por pisar a un rival en partido de Domingo Dianderas vs. Bella Esperanza. (Video: No Somos TV)
Expulsión a Jean Deza por pisar a un rival en partido de Domingo Dianderas vs. Bella Esperanza. (Video: No Somos TV)

dejó a con diez jugadores tras recibir la tarjeta roja por una dura entrada contra un futbolista de Bella Esperanza. El equipo tendrá que afrontar el resto del encuentro con un hombre menos en busca de la clasificación a los octavos de final de la .

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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