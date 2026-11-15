Gol de Franklin Panduro para el 1-0 de Bella Esperanza vs. Domingo Dianderas. (Video: Desde La Cancha Fútbol)
Gol de Franklin Panduro para el 1-0 de Bella Esperanza vs. Domingo Dianderas. (Video: Desde La Cancha Fútbol)

busca la clasificación a los octavos de final de la y se está adelantando tras un golazo ante antes de terminar el primer tiempo. Con este resultado, el marcador global está 2-1 a su favor.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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