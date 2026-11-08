¡Para seguir vivos! Golazo de Junior Catashunga para el 1-1 de Domingo Dianderas vs. Bella esperanza. (Video: No Somos TV)
¡Para seguir vivos! Golazo de Junior Catashunga para el 1-1 de Domingo Dianderas vs. Bella esperanza. (Video: No Somos TV)

se hizo presente en el marcador con un potente derechazo desde fuera del área para marcar el 1-1 de ante Bella Esperanza. El atacante sorprendió con un remate que terminó en el fondo de la red y permitió que su equipo encontrara la igualdad en el encuentro correspondiente a los octavos de final de la Etapa Nacional de la .

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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