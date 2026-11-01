Jean Deza hizo su debut con Domingo Dianderas en el duelo ante Atlético Torino por los 16avos de final de la Copa Perú. (VIDEO: No Somos TV)
Jean Deza hizo su debut con Domingo Dianderas en el duelo ante Atlético Torino por los 16avos de final de la Copa Perú. (VIDEO: No Somos TV)

Con el marcador 3-0 a favor de ante Atlético Torino, el reloj marcaba los 62 minutos cuando el profesor Marquina decidió realizar una variante: ingresó en reemplazo de Joe Martínez y debutó oficialmente con la camiseta de Domingo Dianderas en los 16 vos de final de la Copa Perú.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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