La Copa Perú no deja de ser un escenario de constantes sorpresas y fichajes que llaman la atención. En un movimiento que remece el fútbol de ascenso, el club Domingo Dianderas concretó de manera oficial la llegada de Jean Deza como su flamante refuerzo para afrontar la Etapa Nacional, sumando así una pieza de jerarquía y recorrido que potenciará de forma considerable el ataque del equipo de Chincha Alta en busca del ascenso.

El delantero de 33 años aterriza en el cuadro del comediante Jorge Luna tras solucionar su su situación contractual. Luego de disputar la temporada 2025 en Santos FC de Nazca en la Liga 2 y mantener avanzadas negociaciones a inicios de año con Sport Boys que no llegaron a concretarse, el popular ‘Ratón’ encontró en la Copa Perú el destino perfecto para volver a exhibir su fútbol.

La incorporación de Deza, que usará la camiseta ‘18′, es la confirmación del ambicioso proyecto deportivo que viene construyendo Domingo Dianderas. Esta contratación se suma al reciente anuncio de Johan Madrid, el experimentado lateral derecho que llegó tras coronarse tricampeón de la Liga 1 con Sporting Cristal (2016, 2018 y 2020) y registrar un último paso por César Vallejo, proveniente de la Liga 2.

Para Jean Deza, vestir la camiseta del conjunto chinchano representa un nuevo capítulo en una extensa trayectoria. Con pasado en Europa tras sus pasos por la MSK Žilina de Eslovaquia y el Montpellier de la Ligue 1 de Francia, el atacante suma este reto en el ‘fútbol macho’ a su largo historial por clubes nacionales como Universidad San Martín, Alianza Lima, UTC, Sport Huancayo, Binacional, Carlos Stein, ADT, Cienciano y Alianza Universidad.

Jean Deza es el nuevo fichaje de Domingo Dianderas. (Foto: Domingo Dianderas)

Domingo Dianderas cuenta ahora con una de las duplas por la banda con mayor experiencia de la competición. Con Madrid proyectándose como un carrilero por la derecha, aunque también ha jugado por izquierda, y Deza ofreciendo desequilibrio por ambas bandas, el elenco chinchano gana argumentos de peso para soñar con el ascenso a la Liga 2.

De hecho, en la etapa nacional de la Copa Perú, el primer reto para el club de Chincha Alta, que sumó popularidad en los últimos meses gracias a su cabeza, el comediante Jorge Luna, será superar al histórico Atlético Torino de Talara, que supo jugar en Primera División y pinta como un duro escollo para el conjunto chinchano.

De todos modos, la directiva de Domingo Dianderas reafirma su compromiso de luchar abiertamente por la consecución del cupo a la Liga 2 (o Liga 3, en caso lograr el subcampeonato). Al haber clasificado a la fase decisiva tras destacar en la Etapa Departamental de Ica, la institución apostó por realizar una inversión fuerte en el mercado de pases para transformar el sueño del ascenso en una meta concreta.

Con las incorporaciones de Jean Deza y Johan Madrid ya oficializadas, además del volante Anthony Aoki, formado en Sporting Cristal y con pasado en Liga 1, Domingo Dianderas se posiciona como uno de los grandes candidatos al título de la Copa Perú. La afición de Chincha se ilusiona con ver en cancha a sus nuevos refuerzos y sueña con hacer historia en la presente edición del tradicional ‘fútbol macho’.

Johan Madrid fue anunciado como nuevo refuerzo de Domingo Dianderas de Chincha. (Foto: Domingo Dianderas)

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