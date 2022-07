“A veces nos citan en una cancha y no hay campo a disposición ni pelotas”, le cuenta a Depor, revelando las travesías que representa jugar en la Copa Perú, un torneo que dejaría de existir a partir del 2024, a pedido de la FPF, y no tendría más boleto directo a Primera División. La ‘Flecha’, como le dicen sus allegados, nos relata todo lo que vive un jugador del ‘fútbol macho’ en esta entrevista, en la víspera del importante duelo que tendrá su equipo este sábado 23 de julio ante San Antonio de Huarochirí por los cuartos de final (ida) de la etapa Departamental de Lima, en el estadio San Marcos (1:00 pm). Los ‘diablos’ de Carabayllo vienen de derrotar en octavos al Santa Rosa Macas de Canta y van por más.

⚽ En Lima, Paz Soldán (Huaral), José de San Martín (Huaura), Barranco City (Lima), Unión Supe (Barranca), Walter Ormeño (Cañete), Independiente San Felipe (Lima), Tito Drago (Huaura) y San Antonio (Huarochirí) accedieron a cuartos de la Etapa Departamental.



¿Cómo calificas tu momento con Independiente San Felipe de Carabayllo con la clasificación a la etapa departamental de Lima?

Vamos bien, muy bien. En lo personal contento porque casi en todos los partidos estoy anotando. Para un delantero el celebrar cada fin de semana es gratificante. Siento que estoy colaborando con mi granito de arena para avanzar en esta Copa Perú.

¿Cuántos partidos jugaron para ser campeón del Interligas?

Fueron tres partidos en la fase de grupos, luego vino Soccer Star, Chosica, Olímpico Somos Perú, Ascope, Arsenal de Jesús María y Barranco City en la final. En total, fueron nueve enfrentamientos.

Fuiste campeón de la Copa Perú con ADT el año pasado. ¿Cómo llegas a Independiente San Felipe? Cuéntanos un poco acerca de la institución...

En lo personal nunca estuvo en mi radar llegar a Independiente San Felipe. Estuve viendo hasta el último la chance de seguir con ADT, luego hice la pretemporada con Coopsol, también entrené con Arsenal de Jesús María, pero mi actualidad es que tenía que seguir en Lima porque tengo una escuela de menores. Un plus también fue que Independiente San Felipe es de mi barrio, yo nací y toda mi vida la pasé en Carabayllo. Es un equipo tradicional de mi distrito.

Aparte de ti, ¿qué otros jugadores con experiencia hay en el plantel?

Hemos formado un equipo competitivo. Por ejemplo, están Bryan Canela, Christian La Torre (ex ‘jotita’), Carlos García, Jair Lovera, chicos que tuvieron pasado en Liga 1 y llegaron al club sin priorizar el tema económico.

Entiendo que es un equipo que formó del barrio, ¿qué es lo más difícil que han pasado?

Somos un equipo de barrio, como bien dices, y actuaban como tal. Los chicos piensan que no tienen que entrenar para jugar un partido. No había ropa de entrenamiento, no había agua para tomar. A veces nos citaban y no había campo a disposición, ni pelotas. Esas cosas hacen que el equipo se encuentre sólido. Básicamente es el envión que empuja a este grupo para lograr cosas importantes.

¿Fue difícil el proceso desde la Liga de Carabayllo hasta ahora la Departamental?

La Liga de Carabayllo, sinceramente, es más sencilla. Ya el Interligas fue más difícil, y había que jugar duelos de muerte súbita. Pero tenemos gente experimentada y eso hizo que no nos cueste tanto clasificar por llave. Ahora en la Departamental hay que llevar nuestro buen juego a donde vayamos. Los resultados se están dando. Estamos a cuatro partidos de una etapa Nacional.

¿Qué similitudes encuentras entre el ADT campeón del 2021 y este equipo?

Eso justo lo comparto con los chicos. En ADT éramos un equipo que no tenía mucho nombre ni presupuesto, pero sí fortaleza como equipo y grupo. Independiente San Felipe, conforme pasan los días, se va ir consolidando más y será difícil que nos caigamos por la unión que existe.

¿Como ves actualmente la Copa Perú? Sobre todo en el tema organización, estadios…

Sinceramente en Interligas nos programaban en campos muy malos, olvídate. Jugar en el estadio de Villa Maria del Triunfo, por ejemplo, es imposible. De allí al campo del Agustino, que es de futbol nueve. Hay varios factores que sorprenden. Nosotros jugamos de local en Carabayllo, una cancha que tampoco está en buenas condiciones.

¿Alguna vez te has sentido estafado en Copa Perú a lo largo de tu carrera?

Sí, es complicado cuando los resultados no te acompañan porque viene el problema de pagos, la comida, sobre todo cuando estás en provincia, y más aún cuando tienes carga familiar. Por ejemplo, tuve un año durísimo con Deportivo Pucallpa en 2011. Hubo problemas de pagos, el presidente se hacía el loco. También sufrí el terremoto de Contamana, en ese entonces, un caos.

Existe la propuesta de la FPF para que la Copa Perú deje de existir a partir de 2024 y convertirla en la Liga 3 y así deje de tener acceso directo a Primera división. ¿Qué piensas?

Lo que quieren hacer es lo que normalmente existe en todos los países. Hay Primera, Segunda, Tercera y hasta Cuarta División de fútbol profesional. Es lo más idóneo si queremos ir en busca del formalismo. Lamentablemente en Copa Perú hay muchos casos de corrupción, por el tema de que compran árbitros, los jugadores que se tiran para atrás, presidentes que agarran su dinero y presentan un equipo alterno, son cosas lamentables que incluso se ven a nivel profesional. Estaría bueno darle una formalidad al fútbol peruano y mucha más competitividad.

A lo largo de tu carrera perteneciste a planteles importantes en el ‘fútbol macho’, ¿consideras que algunos equipos a nivel futbolístico no tienen nada que envidiar a los de Liga 1 y Liga 2?

En Copa Perú no te dejan jugar, hay mucho contacto, fricción. En Liga 1 y Liga 2 se ve más orden táctico, jugadores técnicos. Por eso cuando alguien de Liga 1 o Liga 2 que recibe una oferta para jugar Copa Perú les cuesta bastante. En el ‘fútbol macho’ hay gente que se tira hasta de cara, y eso no ves en el fútbol profesional porque cuidan su integridad. Yo disfruto jugar Copa Perú porque es una sensación de cada semana jugar una final. Si no estás en tu dia, estás eliminado.

La 'Flecha' fue campeón con ADT de Tarma en la Copa Perú 2021. (Foto: Difusión)

