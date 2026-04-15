Alianza Atlético vs. América de Cali. (Foto: Getty Images)
Alianza Atlético vs. América de Cali. (Foto: Getty Images)

Este miércoles 15 de abril desde las 9:00 p.m. (horario peruano), chocan EN VIVO y EN DIRECTO, por la primera jornada de la . ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de las señales de DSports (DIRECTV y DGO). Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Olímpico Pascual Guerrero será el escenario de este duelo y comenzará con una hora más en Colombia, mientras que dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, y siete horas más en España. ¡No te lo pierdas!

Alianza Atlético visita a América de Cali por la Copa Sudamericana. (Video: Alianza Atlético)
Alianza Atlético visita a América de Cali por la Copa Sudamericana. (Video: Alianza Atlético)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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