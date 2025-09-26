Alianza Lima terminó su recorrido internacional en este 2025, después de un largo camino que inició en la Fase 1 de la Copa Libertadores, donde dejaron atrás a Nacional de Paraguay. Después, tras eliminar a Boca Juniors en una llave para el recuerdo y doblegar a Deportes Iquique con facilidad, los íntimos se metieron a la fase de grupos, donde enfrentaron, en encuentros de ida y vuelta, a Sao Paulo, Talleres de Córdoba y Libertad de Paraguay. Si bien los dirigidos por Néstor Gorosito no consiguieron meterse a los octavos de final, terminaron terceros y chaparon un boleto a los play-offs de la Copa Sudamericana. Ya en dicho certamen, los íntimos eliminaron primero a Gremio y luego a la Universidad Católica de Ecuador, instalándose así en los cuartos de final. No obstante, ya en esta instancia, no fueron capaces de imponerse ante la Universidad de Chile y quedaron a un paso de las semifinales. En total fueron 18 encuentros y los repasaremos en la siguiente galería.