Alianza Lima disputó 18 partidos internacionales en la temporada 2025. (Foto: Getty Images)
  • Alianza Lima disputó 18 partidos internacionales en la temporada 2025. (Foto: Getty Images)
  • Nacional de Paraguay 1-1 Alianza Lima. (Foto: Getty Images)
  • Alianza Lima 3-1 Nacional de Paraguay. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)
  • Alianza Lima 1-0 Boca Juniors. (Foto: GEC)
  • Boca Juniors 2-1 Alianza Lima (4-5). (Foto: AFP)
  • Deportes Iquique 1-2 Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)
  • Alianza Lima 1-1 Deportes Iquique. (Foto: Getty Images)
  • Alianza Lima 0-1 Libertad. (Foto: GEC)
  • Sao Paulo 2-2 Alianza Lima. (Foto: AFP)
  • Alianza Lima 3-2 Talleres. (Foto: GEC)
  • Alianza Lima 0-2 Sao Paulo. (Foto: GEC)
  • Talleres 2-0 Alianza Lima. (Foto: Getty Images)
  • Libertad 2-2 Alianza Lima. (Foto: AFP)
  • Alianza Lima 2-0 Gremio. (Foto: Getty Images)
  • Gremio 1-1 Alianza Lima. (Foto: AFP)
  • Alianza Lima 2-0 Universidad Católica de Ecuador. (Foto: GEC)
  • Universidad Católica de Ecuador 1-2 Alianza Lima. (Foto: AFP)
  • Alianza Lima 0-0 U. de Chile. (Foto: GEC)
  • U. de Chile 2-1 Alianza Lima. (Foto: Getty Images)
terminó su recorrido internacional en este 2025, después de un largo camino que inició en la Fase 1 de la , donde dejaron atrás a Nacional de Paraguay. Después, tras eliminar a Boca Juniors en una llave para el recuerdo y doblegar a Deportes Iquique con facilidad, los íntimos se metieron a la fase de grupos, donde enfrentaron, en encuentros de ida y vuelta, a Sao Paulo, Talleres de Córdoba y Libertad de Paraguay. Si bien los dirigidos por Néstor Gorosito no consiguieron meterse a los octavos de final, terminaron terceros y chaparon un boleto a los play-offs de la . Ya en dicho certamen, los íntimos eliminaron primero a Gremio y luego a la Universidad Católica de Ecuador, instalándose así en los cuartos de final. No obstante, ya en esta instancia, no fueron capaces de imponerse ante la Universidad de Chile y quedaron a un paso de las semifinales. En total fueron 18 encuentros y los repasaremos en la siguiente galería.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.

