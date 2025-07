Después de un fin de semana intenso por la definición del Torneo Apertura, donde vieron a Universitario de Deportes festejar, en Alianza Lima voltearon rápidamente la página y ahora solo tienen en mente a Gremio, su rival en los play-offs de la Copa Sudamericana. Si bien en el papel los brasileños son favoritos para imponerse en esta llave, en la interna del cuadro íntimo hay optimismo y esperan, por ahora, hacer respetar el Estadio Alejandro Villanueva en el encuentro de ida de este miércoles 16 de julio.

En la vereda de enfrente, por otro lado, llegan con ciertas dudas. Gremio no la está pasando nada bien en el Brasileirao y un fiel reflejo de eso fue su último partido ante Cruzeiro, donde fue goleado por 4-1 en el Mineirao. El ‘Tricolor’ no solo no opuso resistencia, sino también estuvo nulo en ataque y careció de rebeldía para generar peligro en campo contrario.

Kaio Jorge con un ‘hat-trick’ y Lucas Villalba fueron los verdugos de Gremio, haciendo inútil el descuento de André Enrique. De esta manera, con esta aplastante caída por la jornada 13 del Brasileirao, el conjunto dirigido por Mano Menezes descendió hasta el puesto 16, producto de cuatro triunfos, cuatro empates y cinco derrotas, además de 13 goles a favor y 19 en contra.

Mano Menezes tendrá líos para armar su alineación titular contra Alianza Lima. (Foto: Getty Images)

La hinchada de la institución de Porto Alegre está desilusionada y ha sido muy crítica con el equipo luego de esta derrota por el campeonato local, por lo que esperan una reacción en esta llave frente a Alianza Lima. Eso sí, Menezes no tendrá una tarea sencilla para armar su mejor formación, pues cuenta con algunas bajas importantes.

En total son seis futbolistas que no estarán disponibles para el duelo de ida, debido a molestias físicas o problemas de salud. La baja más llamativa es la del delantero danés Martin Braithwaite, quien padece una lesión en el tobillo y recién podría aparecer en la vuelta. En respuesta, se espera que el uruguayo Matías Arezo sea su reemplazante como referencia de área.

Martin Braithwaite es la baja más llamativa de Gremio. (Foto: Getty Images)

A la ausencia de Braithwaite, exdelantero del Barcelona de España y mundialista en Rusia 2028 y Qatar 2022, se suman los defensas Joao Lucas, Joao Pedro y Rodrigo Ely, el volante colombiano Gustavo Cuéllar y el delantero uruguayo Christian Olivera, el caso más inusual: sufrió una quemadura en un accidente doméstico.

El plantel de Gremio estará arribando a nuestra capital este lunes en horas de la noche y posteriormente se dirigirán a su hotel de concentración; además, se espera que reconozcan el Estadio Alejandro Villanueva mañana martes durante la tarde. Veremos qué medidas toma Mano Menezes para suplir sus principales ausencias, pero, sobre todo, qué estrategia buscará imponer ante Alianza Lima para tratar de llevarse la ventaja en la llave.

Mano Menezes. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo se enfrentarán Alianza Lima vs. Gremio?

Según la programación de la CONMEBOL, Alianza Lima y Gremio se verán las caras por los play-offs de la Copa Sudamericana 2025 en partidos de ida y vuelta. El primero de ellos será este miércoles 16 de julio, pactado para las 7:30 p.m. en el Estadio Alejandro Villanueva. Luego, la vuelta se llevará a cabo en el Arena do Gremio, el miércoles 23 de julio a las 7:30 p.m.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de DSports para toda Latinoamérica, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, además de su alternativa de streaming en la plataforma DGO. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR