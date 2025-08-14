La prensa internacional reaccionó al triunfo de Alianza Lima sobre la Universidad Católica de Ecuador. (Foto: GEC)
En quieren seguir avanzando en la y el último miércoles dieron un paso importante para conseguir el boleto a los cuartos de final. En el partido de ida frente a la , los íntimos se impusieron por 2-0 con un doblete de Alan Cantero y ahora irán al Estadio Olímpico Atahualpa de Quito para sellar su clasificación. Esta victoria de los dirigidos por Néstor Gorosito no solo tuvo repercusión en nuestro país, sino también en el exterior, especialmente en Ecuador. En la siguiente galería repasaremos las mejores reacciones de la prensa internacional al encuentro que se disputó en Matute.

