El próximo miércoles 13 de agosto, Alianza Lima recibirá a Universidad Católica de Ecuador, en el marco de los octavos de final de ida en la Copa Sudamericana. Los dirigidos por Néstor Gorosito dejaron en el camino a Gremio en el play-off y ahora tendrán un nuevo reto. Desde el cuadro norteño también ‘calientan’ la previa del cotejo y Pablo Ortiz, el presidente de la institución, se pronunció sobre las expectativas de los blanquiazules, recordando también un viejo conocido como Kevin Quevedo.

“Definitivamente no damos el favoritismo a ningún equipo adversario a la U Católica. Nosotros tenemos un juego ofensivo y limpio, con jugadores jóvenes y otros con experiencia. Jugaremos a ganar, como siempre lo hacemos, tanto en el campeonato ecuatoriano como en la Copa Sudamericana. Lo pueden comprobar con la campaña en la primera fase, dónde ganamos el grupo invictos”, indicó en entrevista con El Comercio.

Universidad Católica culminó la etapa de grupos con 14 puntos y su más cercano perseguidor fue Cerro Largo con 7 unidades. De esta manera, cumplieron una excelente campaña que los clasificó de manera directa a esta instancia, teniendo la oportunidad de cerrar la llave como locales.

Conscientes de la rigurosidad de este choque, Pablo Ortiz también se animó a dar algunos detalles de lo que conoce de Alianza Lima, producto de su participación internacional a lo largo de la temporada, sumando así 14 partidos entre Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

“Es un club con historia en el fútbol sudamericano. No solo por los triunfos mencionados (ante Boca y Gremio), sino porque está jugando, de lo que lo he visto en los últimos partidos, muy bien”, explicó destacando que la escuadra norteña disputará el duelo con la rigurosidad que requiere una llave internacional.

Sobre Néstor Gorosito: “Cuenta con un entrenador argentino que ha hecho bien las cosas y con jugadores como Paolo Guerrero, Hernán Barcos, Piero Cari y los ecuatorianos Gaibor y Castillo. Todos los nombrados han demostrado que siguen en un buen nivel”.

Por último, recordó el paso de Kevin Quevedo por la institución en el año 2024, teniendo en cuenta que fue Alianza Lima quien se encargó de su fichaje en aquel entonces: “Es un buen jugador, de alto nivel, pero no rindió lo que se esperaba”.

¿Cuándo se jugará Alianza Lima vs. Universidad Católica de Ecuador?

Luego de eliminar a Gremio y clasificar a octavos de final de la Copa Sudamericana, Alianza Lima enfrentará a la Universidad Católica de Ecuador por el pase a cuartos, en una llave de ida y vuelta. La ida se jugaría el miércoles 13 de agosto y la vuelta el 20; el primer cruce será en el Estadio Alejandro Villanueva y la revancha en el Olímpico de Atahualpa. Ambos partidos irán a las 7:30 p.m. (hora peruana y ecuatoriana).

En cuanto a la transmisión, esto aún no está definido, pero hay dos alternativas sobre la mesa: la televisación de ESPN y de DSports, ambos con sus opciones de streaming en las plataformas de Disney Plus y DGO, respectivamente. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas opciones para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir todas las incidencias a través de la web de Depor.

