Alianza Lima está a puertas de disputar uno de los partidos más importantes de los últimos años: la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana frente a Universidad de Chile. El empate sin goles en Matute dejó la llave abierta y la definición en Coquimbo será a todo o nada. Sin embargo, más allá de lo futbolístico, el club íntimo tomó una decisión que ha despertado el interés de sus hinchas: saltará al campo con una camiseta cargada de simbolismo, considerada por muchos como una cábala que ya les dio resultados en encuentros anteriores de nivel internacional.

La prenda elegida no es la blanquiazul tradicional, sino la camiseta blanca que en su momento fue vista solo como alternativa de entrenamiento. Hoy, lejos de esa condición, se ha transformado en un amuleto que, según recuerdan los hinchas, acompañó al equipo en victorias clave que marcaron su recorrido internacional.

La primera vez que esta camiseta tomó protagonismo fue en La Bombonera, cuando Alianza Lima enfrentó a Boca Juniors y, por un problema de logística, tuvo que usarla en lugar de su uniforme principal. Aquella noche terminó con un resultado favorable que alimentó la idea de que esa indumentaria podía traer suerte en instancias decisivas.

Más adelante, la misma prenda volvió a aparecer en un partido frente a Gremio en Brasil. Lejos de amilanarse ante el desafío, el conjunto blanquiazul sacó un buen resultado y la camiseta terminó consolidándose como parte de la mística del club. Desde entonces, cada vez que el equipo la utiliza en duelos internacionales, los hinchas recuerdan esos duelos.

En Coquimbo, Néstor Gorosito y su plantel decidieron mantener la cábala. La idea no es solo estética, sino también psicológica: darle a los jugadores un impulso extra en un contexto donde cada detalle cuenta. Con la serie igualada y sin margen de error, cualquier elemento que refuerce la confianza puede marcar la diferencia.

El propio cuerpo técnico ha reconocido la importancia de mantener este tipo de rituales. En torneos internacionales, donde la presión es mayor y los escenarios adversos, la mentalidad juega un papel crucial. Así, la camiseta se convierte en un recordatorio de que el equipo ya fue capaz de sobreponerse en plazas complicadas.

La camiseta blanca fue muy solicitada por los hinchas de Alianza Lima. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo jugará Alianza Lima vs. U. de Chile?

Luego de vencer por 4-0 a Comerciantes Unidos, Alianza Lima volverá a tener actividad a mitad de semana cuando visite a la Universidad de Chile, en el compromiso correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Dicho duelo está programado para el jueves 25 de septiembre desde las 7:30 p.m. y se disputará en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de DSports para toda Latinoamérica, canal disponible en el servicio de DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de DGO. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

